10.09.2020, Одесса, Юрий Коваленко
 
Германия, Политика, Россия, Энергетика
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«Меркелица с фрицами заманили русских в ловушку» – Монтян


Скандал об «отравлении» российского оппозиционера Алексей Навального мог быть раздут властями Германии ради того, чтобы «кинуть» Россию на деньги, сорвав строительство «Северного потока-2».

Об этом в эфире своего YouTube-канала заявила киевский адвокат Татьяна Монтян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Под чью дудку запела фрау Меркель? Стыд есть у немцев? Ясно же, что Россия Навального не травила.

Вы знаете, я сегодня даже общалась с российскими коллегами, однокурсниками. Так уже у народа начинают проскакивать мысли, что Меркелица с фрицами изначально заманивала Россию, чтобы РФ потратила как можно больше бабок и как можно сильнее влезла в «Северный поток», чтобы кинуть на последнем этапе. Так что посмотрим, будем следить за событиями дальше», – сказала Монтян.

Напомним, ранее российские эксперты заявили, что «отравление» Алексей Навального может спровоцировать новый виток кризиса в отношениях между Россией и Западом.


Тем не менее, в Москве уверены, что Европа не в состоянии отказаться от российского газа.

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