Московские эксперты: Навальный обваливает отношения России и Запада

10.09.2020, Москва, Олег Кравцов

Из-за якобы отравления российского блогера Алексея Навального боевым отравляющим веществом отношениям РФ и Запада грозит новый системный кризис.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявили опрошенные «Коммерсантом» политические эксперты.

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«Все более реальная с каждым днем угроза обвала российско-германских отношений сулит Москве утрату надежды на возобновление диалога с ЕС и новую конфронтацию с США», — считает директор Центра политических исследований Андрей Федоров.

«Немецкая сторона не передает Москве данные проведенного расследования, потому что категорически против этого выступает супруга Алексея Навального Юлия. Между тем немецкое законодательство запрещает передавать подобные данные без согласия больных или их родственников.

Кроме того, Берлин не может допустить российских медиков в лаборатории Бундесвера, опасаясь утечек секретной информации. В итоге ситуация зашла в тупик, и обе стороны вошли в жесткий клинч, никто не намерен отступать. Так дело Навального становится миной под последним мостом взаимодействия России и ЕС», — полагает Федоров.

В свою очередь руководитель группы стратегических оценок ИМЭМО РАН Сергей Уткин отмечает, что сейчас критики России на Западе сосредоточились на судьбе газопровода «Северный потока-2».

«Призывы остановить проект вбрасываются политиками и ангажированными экспертами без экономического и юридического анализа возможных последствий. Германскому правительству становится все сложнее сопротивляться давлению оппонентов, в том числе в рядах партий правящей коалиции», — констатирует Уткин.

По его словам, на «на исход этих баталий повлияет способность руководства России и Германии сохранить хотя бы видимость содержательного диалога по самым проблемным темам, включая дело Навального».

А главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Батюк полагает, что США и ЕС в ситуации с Навальным выступят единым антироссийским фронтом.

«Инцидент с Алексеем Навальным приведет к сглаживанию разногласий и противоречий, которыми в последние годы отличались взаимоотношения между США и их европейскими союзниками по НАТО, спорившими о том, какой должна быть политика союзников на российском направлении. Подтверждением этого служит то, что не только президент Трамп, но даже канцлер Меркель теперь уже не исключает возможности введения санкций в отношении газопровода «Северный поток-2», которые могут подразумевать прекращение или замораживание этого проекта», – говорит эксперт.

Он добавляет, что в этих условиях президент США Дональд Трамп, которого его политические противники постоянно обвиняют в «слабости к Путину», будет вынужден отреагировать на ситуацию вокруг Навального.

«У действующего президента США появляются все основания для того, чтобы присоединиться к формирующемуся евроатлантическому консенсусу в отношении России», — резюмирует Батюк.

Напомним, российский оппозиционер, либерал Алексей Навальный попал в больницу 20 августа. Ему стало плохо прямо на борту самолета, следовавшего из Томска в Москву, из-за чего судно пришлось экстренно посадить в аэропорту Омска.

Спустя пару дней его отправили частным бортом в немецкую клинику Charitе, где местные врачи оперативно диагностировали у него отравление.

Потом было объявлено, что Навального отравил боевым отравляющим веществом «Новичок», хотя немецкая сторона отказывается предоставить доказательства. ссылаясь на секретность.