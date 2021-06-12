Месть фашистов: Одессита 22 июня будут судить за празднование Дня Победы

12.06.2021, Одесса, Татьяна Белая

Новости Украины

Так в жизни и бывает: захочет какая-нибудь добропорядочная медсестра Катя Снегирева окультурить пьяницу Афоню, а он в нее в ответ плюнет. Зато той, которая бьет своего мужика мороженой курицей, отбирает зарплату и закатывает истерики, все сходит с рук. Очень Украину напоминает. Которой никто так и не выпишет звиздюлей.

Даже Прибалтика умудрилась облечь местную фашизацию в некий лицемерный, но удобоваримый фантик, во всяком случае, в глазах такой же лицемерной мировой общественности. Морально, мол, неграждан давим и к выборам не допускаем, но хотя бы физически не трогаем. Украина же поставила гильотину прямо посреди цирковой арены, убивает и пытает людей пачками, и при этом ржет под кривляния коверного клоуна (ну, вы поняли — в данном случае буквально). И гордится! «Щиро пишається».

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И вот вам очередной пример — в Одессе будут судить людей, осмелившихся отпраздновать 9 Мая. Причем, не с салютом, красными флагами и Георгиевскими лентами — за такое бы на месте БТРом размазали, а традиционно пришедших с цветами на Аллею Славы. Как это происходит каждый год, когда от потоков единомышленников, стекающихся к мемориалу павшим в Великой Отечественной войне со всех уголков города, аж током пробивает, а по коже бегут мурашки.

По логике, следующий шаг — это составление протокола на каждого, кто осмелится прийти на могилу деда-ветерана… И боюсь, что совсем скоро мы убедимся, что я сейчас вовсе не преувеличила.

Вдумайтесь в это, переосмыслите и перечитайте еще раз: Украина — единственная страна в мире, наказывающая своих вынужденных граждан за празднование Дня Победы!

Еще раз: Вдумайтесь. Переосмыслите. Перечитайте…

Пишу, и все переворачивается внутри от несправедливости.

Страшное майское послевкусие — на самом деле так происходит в Одессе уже семь лет.

«После проведения марша и возложения цветов на Аллее Славы меня забрали в райотдел полиции и составили протокол по статье 44-3 за организацию Бессмертного полка. Теперь буду ждать вызова в суд», — уже вечером 9 Мая написал в Фейсбуке одессит Морис Ибрагим.

Упомянутая им административная (спасибо, что не уголовная) статья касается нарушения карантина. С тех самых пор, как некий китаец в Ухане слопал летучую мышь, на Украине это стало доброй традицией — убивать и калечить всех, кто не откликается на «Героям слава!», можно и даже желательно, но вот от коронавируса их всенепременно нужно спасти.

Что же, собственно, произошло на Аллее славы, заставив полицию так взбеситься? А просто это была примитивная демонстрация избитой истины о том, что лучшая защита — это нападение. Означенный инцидент я уже описывала, как и все СМИ, исключая свидомые — настолько он омерзителен. Тогда полицейские напали и избили женщину за то, что она несла портрет маршала Жукова. Заодно избили и тех, кто вступился за нее. Пострадавшей оказалась 46-летняя Елена Вячеславова — инвалид по слуху. Она почти ничего не слышит и из-за своего недуга привыкла читать по губам, но никак не по маскам на лицах полицаев и, тем более, не по их дубинкам.

Журналисты издания «Таймер» записали интервью с женщиной и ее пожилой мамой.

Вот, что рассказала потерпевшая:

«Люди собрались и пошли Бессмертным полком. Я взяла портрет маршала Жукова. Полицейские вырвали его и начали отгораживать меня от людей, и те стали обороняться, чтобы вырвать меня из плена. Полицейские начали портрет топтать, а меня душить. Я панически начала кричать. Сопротивления никакого не оказывала, но меня готовы были просто разорвать на куски. Меня душили, били по почкам, по ребрам — я на следующий день даже с кровати встать не могла. Когда стали отказывать ноги, «скорая» забрала меня в больницу».

А мать женщины добавила, что в больнице «следователь и участковый начали меня пугать — возьмите все на себя, иначе Лену посадят и написали, что якобы на портрете была Георгиевская ленточка. Это ложь. Да, Лена глухая, она не могла понять, что происходит. Ну забрали портрет, но бить зачем?».

И вот пока адекватная Одесса приходит в себя после случившейся дичи — не полицейских наказывают, что было бы логично в нормальном государстве, а вызывают в суд Мориса Ибрагима, который шел рядом с избитой женщиной и также попал в «мясорубку» на Аллее славы.

Почему в качестве жертвы выбрали именно его? Дело в том, что он, социалист по убеждениям, известен правоохранительным органам с тех времен, когда за мирные акции людей еще не сжигали. Но лицо знакомое — значит сцапаем. Хотя на самом деле, 9 Мая на Аллее Славы все встречаются и обнимаются, то есть нарушителем карантинных мер могли выбрать любого. Впрочем, кто следующий, мы тоже скоро узнаем.

«Вы тоже, наверное, заметили, что это было первое 9 Мая, когда полиция вела себя слишком агрессивно. Может потому, что полицейские — не одесситы? — комментирует случившееся Морис Ибрагим. — А на меня протокол составили, чтобы другим неповадно было. Это и есть двойные стандарты. Прессование законопослушных граждан. Например, у нашей избитой за портрет Жукова соратницы — кстати, у нее отец 2 мая в Доме профсоюзов погиб — не было Георгиевской ленты. Но протокол на нее составили за ленту, а не за Жукова, потому что за Жукова не смогли найти статью. А мне же за участие в мирной акции во время карантина грозит штраф от 17-ти до 30-ти тысяч гривен».

«А что, так можно было?» — шутят в аналогичных случаях в интернете. Вот и тут то же самое. Только не смешно.

По украинскому законодательству, чтоб вы знали, Георгиевская лента приравнивается к фашистской свастике — такое же зло. Но на деле людей избивают за несуществующие Георгиевские ленты, зато за вполне существующие свастики, без которых не обходится ни один гей… простите, парад патриотов, только поощряют.

В связи с чем напомню, как 2 мая, когда, опять-таки, адекватная Одесса скорбела на Куликовом поле, проходя туда через фильтрационные пункты дозировано — карантин же! — по городу маршировали нацисты с плакатами «Киев поздравляет «Одэсу» с днем победы». Специально для них в центре перекрыли движение, и зиговали они, а также выкрикивали «Жги вату!». Но полицейских это безмасочное стадо не то, что не смущало — силовики, напротив, сопровождали и охраняли агрессивных бандюков.

Кстати, а вишенка на торте — это суд над Морисом Ибрагимом, символично назначенный на 22 июня. Странно, что не ровно на четыре часа.