Месть за Украину: Запад готовит раскол в Сербской Православной Церкви

25.07.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Запад контролирует группу епископов Сербской Православной Церкви, которые являются сторонниками ориентирующегося на США Константинопольского Патриархата. С их помощью осенью могут учинить раскол, свергнув Патриарха Иринея – отстранив его от управления СПЦ.

Об этом сообщает белградское издание Informer, ссылаясь на собственные источники. Собеседники поделились опасениями по поводу предстоящего осеннего Собора СПЦ.

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Всё это укладывается в единый сценарий – накануне генерал НАТО Ходжес открыто заявил о необходимости снижения влияния Сербской Церкви как проводника интересов России на Балканах, а власти Черногории провоцируют захват имущества СПЦ и создание там собственной «автокефалии» по украинскому образцу.

«Южное течение» внутри СПЦ имеет очень тесные отношения с Вселенским Патриархом Варфоломеем. Мы видели недавнее заявление бывшего генерала НАТО Ходжеса, который непосредственно вмешивается во внутренние отношения между православными Wерквями, и все это указывает на геополитический фон давления на СПЦ. НАТО не хочет отказываться от намерения управлять Сербской Wерковью, чему Gатриарх Ириней решительно сопротивляется, в том числе, и выступая против раскола в Украине. И это вызывает гнев у сторонника НАТО, Патриарха Константинопольского Варфоломея. Попытка свержения вызвала бы огромное давление на Патриарха, после чего бы его убедили уйти на пенсию, потому что якобы у него возникли проблемы со здоровьем», – говорит источник газеты Alo.

Подобная информация не удивляет аналитика по вопросам религии Желька Иньяца:

«Выбор Патриарха Иринея был компромиссным решением в столкновении кланов в СПЦ. Его главным козырем был его возраст. Все считали, что он не будут Патриархом в течение длительного времени, и что вскоре им будет предоставлена ​​возможность перераспределить силы внутри Церкви в связи с избранием нового лидера. Однако, согласно народной поговорке: «Человек размышляет, Бог определяет», Патриарх жив, здоров и благоразумен, и он не планирует скоро умирать».

Аналитик подчеркивает, что Ириней, вместе со Священным Синодом, на самом деле уважает только каноны Церкви и не допускает влияния иностранцев и лоббистов НАТО в СПЦ, и, по мнению Иняца, это может стоить ему дорого.

«Поддержка, оказываемая Русской Церкви, соответствует уважению канонов и структуры Церкви, которые явно нарушил Патриарх Константинопольский Варфоломей, что представляет собой прецедент с серьезными последствиями для Православия в целом. И один из этих епископов из «южного течения» публично высказывался как константинопольский НАТО-лоббист, человек, который оспаривает каноническую автокефалию СПЦ и оказывает поддержку нехристианской теории эволюции. Он, наряду с некоторыми легкомысленными, или, возможно, даже напуганными епископами и их наставниками из городов Цетине и Требине, по существу хочет власти в СПЦ и свержения Патриарха Иринея, у которого позиция сдержанная и разумная», – сказал эксперт.

Напомним, Патриарх Ириней известен своей поддержкой президента Александра Вучича и его решений, в том числе и по косовскому вопросу. Подтверждением того факта являются и их частые встречи.

В конце весеннего Собора СПЦ было объявлено, что в этом году архиепископы непременно соберутся осенью, и что тогда они будут заниматься главным образом кадровыми вопросами.