Генерал НАТО открыто угрожает Православной Церкви

24.07.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Сербская Православная Церковь и лично ее предстоятель – Патриарх Ириней являются проводниками нежелательного российского влияния в Сербии, официальному Белграду следовало бы отнестись к этому настороженно.

Об этом бывший глава НАТО в Европе генерал Франклин Бен Ходжис в интервью «Голосу Америки».

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Он подчеркнул, что Сербия и другие страны Балкан должны быть защищены от влияния России, а главная угроза для интересов Североатлантического альянса кроется именно в СПЦ, которая, как объясняет Ходжис, «полностью привязана к России».

В частности, генерал НАТО утверждает, что именно Сербская Православная Церковь занимает наиболее последовательную позицию в борьбе за Косово и Метохию – край, отторгнутый албанскими сепаратистами при поддержке США.

«Сербии и странам региона мы должны оказывать поддержку в защите от давления России. Что касается решения проблем Косово, Сербии требуется помощь, чтоб она могла противостоять давлению Православной Церкви, связанной с Российской Федерацией», – сказал Ходжис.

Аналитик Желько Иньяк, специализирующийся на религиозной тематике, отметил, что в истории американский генерал угрожает СПЦ.

«Российского влияния на СПЦ практически не существует. Есть хорошие официальные отношения с Русской Церковью, а также с Греческой или Сирийской, или любой другой Православной Церковью, но не более того. Это иррациональный страх российского влияния на сербов и серьезный провал западной геополитики, который привел к распаду Югославии. По тому же принципу и по тем же причинам, они хотят разрушить и разделить Церковь, чтобы уменьшить несуществующее российское влияние, и это главная причина, по которой говорят о «Черногорской Церкви» и конфискации сербских святынь в Черногории», – подчеркнул Иньяк.

Милисав Паич, президент Сербского внешнеполитического общества, считает, что Ходжес озвучил четкий сигнал из Вашингтона.

«Заявление генерала Ходжис является еще одним свидетельством упрощенного взгляда США и англосаксонских стран на характер и глубину сербско-российских отношений. В них исторические связи между СПЦ и РПЦ имеют большой, но не решающий характер. С другой стороны, США рассматривают СПЦ как один из ключевых факторов национальной идентичности сербского народа. В этом контексте следует рассмотреть последние шаги Подгорицы в отношении собственности Церкви в Черногории, власти которой, несомненно, подвергаются влиянию определенных кругов в Вашингтоне и Брюсселе», – заключил Паич.

Сербский историк Саша Адамович подчеркивает, что это явное «враждебное и антисербское» заявление генерала США, пишет Informer.

«Если суть политики состоит в том, чтобы отличать друзей от врагов, то заявление генерала Ходжиса, помимо того, что оно антисербское, очень полезно для нас, потому что оно ясно показывает, что нашим врагам больше всего мешает. Защита нашей Церкви и союз с Россией – в этом смысле не только наши национальные и государственные интересы, но и, прежде всего, вопрос нашего выживания», – сказал Адамович.