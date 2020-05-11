Местная власть начала акт неповиновения Киеву

11.05.2020, Киев, Ольга Козаченко

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, решивший вопреки мнению центральной власти ослабить карантинные меры, создал деструктивный прецедент.

Об этом в комментарии киевскому журналу «Новое время» заявил Александр Смирнов, креативный директор рекламного агентства Tabasco Александр Смирнов.

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«Считаю, что действия мэра — следствие слабости власти. По сути это акт политического неповиновения центральной власти, опасный и деструктивный прецедент. Такие действия — жесткий и звонкий сигнал, что ситуация не под контролем», – сказал Смирнов.

В свою очередь социальный психолог Олег Покальчук говорит, что этот кризис проявил существовавшие ранее проблемы.

«Черкасская история просто активировала извечное противостояние Печерских холмов и периферии. С формальной точки зрения, любые общины имеют право принимать любые решения, которые не противоречат Конституции Украины и Уголовному кодексу. Но черкасский мэр, кроме того, что он городской голова, еще и провайдер вполне определенных политических сил, которые таким образом получают переговорную площадку для торгов с Офисом президента», – считает Покальчук.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в антикарантинном бунте мэра Черкасс заподозрили российский след.

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