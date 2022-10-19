Местные жители покидают Херсон. ВСУ пытаются добить Антоновский мост

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Новости Украины

Сегодня ночью украинская армия попыталась нанести очередной удар по Антоновскому мосту в Херсоне и Каховской ГЭС.

В общей сложности было выпущено шесть снарядов из РСЗО HIMARS, все они были перехвачены российской ПВО, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Местные паблики также сообщают, что за минувшую ночь ВСУ не предпринимали попыток наступать на южном направлении, ограничившись артиллерийскими ударами.

Тем временем после вчерашнего заявления исполняющего обязанности главы Херсонской области Владимира Сальдо о необходимости вывоза гражданского населения из-за украинской угрозы на переправах образовались очереди.

Людей паромами перевозят на левый берег Днепра, где их встречают и помогают с дальнейшим передвижением или расселением.

Напомним, ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство России готово выделить средства на массовую эвакуацию жителей Херсонской области в другие регионы РФ, где они смогут переждать окончания боевых действий.

Накануне также командующий СВО Сергей Суровикин впервые дал интервью журналистам, в котором не исключил «принятия непростых решений» по судьбе города.