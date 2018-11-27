Между Киевом и Москвой не исключаются закрытые переговоры глав государств

27.11.2018, Москва, Олег Кравцов

В России не собираются делать козлов отпущения из задержанных моряков украинских судов, пытавшихся прорваться в Азовское море.

Об этом пишет “Коммерсант”, ссылаясь на свои источники, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Так, собеседник из российских спецслужб отметил, что у непосредственного руководства крымского управления погранслужбы ФСБ никаких нареканий действия сотрудников в море не вызвали, поскольку операция по перехвату судов была осуществлена по всем правилам, к тому же удалось обойтись без жертв, «хотя своими действиями украинские моряки всячески этому способствовали».

Также источник добавил, что все задержанные сейчас находятся в Керчи, где с ними проводятся следственные действия. Трое из украинских моряков – в больнице, но угрозы их жизням нет.

В свою очередь два чиновника федерального уровня рассказали газете, что вопрос с освобождением украинских моряков будет решаться «на очень высоком уровне», не исключая, что дело может выйти на уровень закрытых переговоров глав России и Украины.

“С одной стороны, три украинских судна сознательно нарушили морские границы РФ, за что предусмотрено соответствующее наказание, говорит один из чиновников. С другой — делать из них «козлов отпущения» тоже не совсем верно, они выполняли прямой приказ вышестоящего начальства”, – отмечается в публикации.

«Вполне возможно, что вся ситуация завершится отправкой моряков домой, если украинское руководство не захочет эскалации», – добавил чиновник.

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Напомним, в минувшее воскресенье украинские военные пытались перебросить из Одессы в Мариуполь на Азовском море два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». Российские пограничники пошли на таран кораблей ВМС Украины, закрыв для прохода Керченский пролив.

После украинские судна и экипаж, нарушивший государственную границу РФ, были захвачены российским спецназом.

При этом спецназ ФСБ проявил гуманность к украинским морякам.