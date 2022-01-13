Международник: Спасенный Россией Токаев сделал реверанс в сторону Анкары

13.01.2022  09:34 (Мск), Москва,
Олег Кравцов.  
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Дзен, Казахстан, Политика, Россия, русофобия, Турция


Назначая министром информации откровенного русофоба Аскара Умарова, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попытался дистанцироваться от Москвы.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Московском комсомольце» пишет обозреватель-международник Михаил Ростовский.

Назначая министром информации откровенного русофоба Аскара Умарова, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попытался дистанцироваться от...

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Он отмечает, что в Казахстане министр информации представляет собой фигуру далеко не первого разряда.

«Все нити управления идеологическим фронтом сейчас сходятся в руках свеженазначенного государственного секретаря Ерлана Карина — гораздо более тонкого и изощренного политического игрока, который умудряется сочетать тесные связи с США с ролью своего человека в нашем Валдайском клубе. Однако министры — это все равно штучный товар. Назначая человека с таким идеологическим багажом членом своего правительства, президент Касым-Жомарт Токаев не мог не знать о его взглядах. Следовательно, это осознанное действие, осознанный жест», – считает автор.

По его словам, Токаев знает, что сейчас у него имидж президента, который смог удержаться у власти, лишь благодаря преимущественно российским штыкам, а потому ему важно продемонстрировать свою независимость от России.

«Назначив министром известного сторонника пантюркизма Аскара Умарова, он одновременно и несколько дистанцировался от Москвы, и сделал реверанс в сторону Анкары. Мы имеем дело с особо грубым проявлением традиционного для Казахстана курса на многовекторность во внешней политике, который родился практически одновременно с получением этой страной независимости», – резюмирует Ростовский.

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