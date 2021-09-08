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08.09.2021 12:59 (Мск), Москва, Олег Кравцов
 
Дзен, Политика, Пропаганда, Россия, Украина
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Международник убежден, что Украина созревает для удара по России

Новости УкраиныУкраинский политический класс конструирует параллельную реальность, в которой Россия развалится от одного толчка, а...

Украинский политический класс конструирует параллельную реальность, в которой Россия развалится от одного толчка, а потому у него возникает искушение испробовать своего соседа на прочность

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Московском комсомольце» пишет политический обозреватель-международник Михаил Ростовский.

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«По сравнению с украинской пропагандой — причем не важно, государственной или частной — наша — это дружелюбный розовощекий младенец. Размазывая по стенке украинских политиков, у нас принято обязательно подчеркивать сохраняющийся братский характер отношений двух народов. На Украине встречный политес по отношению к соседней стране уже давно считается чем-то и ненужным и даже неприличным. Норма в Киеве — это неприкрытая ненависть к России и надежда на ее скорейшую самоликвидацию», – отмечает Ростовский.

Он обращает внимание, что на днях новый главком ВСУ рассказал о желании проехаться на танке по центру Москвы.

«Вы говорите, у них силенок маловато? Правильно, маловато. Но вот сами-то они отдают себе в этом отчет, живя в своем локальном информационном пузыре, постоянно себя накручивая и постоянно поддерживая градус истерии? Украинский политический класс старательно конструирует для себя параллельную реальность, в которой Россия — колосс на глиняных ногах, который развалится от малейшего толчка. Чем убедительнее выглядит эта «реальность», тем сильнее искушение дать соседней стране такой толчок, попробовать на ее прочность», – считает обозреватель.

«Пока такое искушение выливается в мелкие пакости (если, конечно, таковыми можно считать взрывы газопроводов). Но аппетит, как известно, растет во время еды. Я не знаю — и, скорее всего, никто не знает, — вырастет ли он до такого уровня, что официальный Киев однажды заиграется и незаметно для себя перейдет черту. Но я точно знаю, что современная Украина не тот «оппонент», к которому безопасно поворачиваться спиной или любой другой незащищенной частью тела», – резюмирует Ростовский.

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