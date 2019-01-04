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04.01.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
ЕС, Политика, Россия, Украина, Энергетика
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МИД Польши обвинил Германию в причастности к убийству Украины

Украина окажется перед угрозой нападения России, если завершится строительство газопровода “Северный поток-2”

Проект газопровода “Северный поток-2” угрожает безопасности Украины и подтверждает антиевропейскую позицию Германии.

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Об этом в интервью германской деловой газете Handelsblatt заявил глава Министерства иностранных дел Польши Яцек Чапутович

“Трубопровод разрушает последствия санкций против России,”Северный поток-2″ убивает Украину. Когда транзит российского газа по территории Украины будет прекращен, эта страна потеряет не только серьезные прибыли, но прежде всего гарантию защиты перед очередной российской агрессией”, – заявил глава МИД Польши.

По его словам, Польша, США и Еврокомиссия в этом вопросе выступают с проевропейский, а Германия – с антиевропейских позиций.

“Германия часто думает, что европейская позиция тождественна с немецкой, но в случае с “Северным потоком” это не так”, – сказала Чапутович.

Он также обвинил Германию и Австрию в “обманных маневрах”.

Ранее посол Украины в США Валерий Чалый заявлял, что Киев не должен допускать никаких компромиссов, которые может предложить Германия и Россия относительно будущего украинской ГТС и строительства «Северного потока-2».

Также главный коммерческий директор НАК “Нафтогаз Украины” Юрий Витренко заявил, что когда прекратится транзит российского газа в ЕС по украинской территории, Украина понесет экономический ущерб в размере 3 процентов от ВВП, что равняется военному бюджету страны.

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