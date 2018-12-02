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МИД Польши возлагает надежды на «агрессию России»
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович рассчитывает, что реализация газопровода «Северный поток-2» будет задержана из-за инцидента в Керченском проливе.
Об этом он заявил на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел Польши и Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я считаю, что есть шансы на задержку реализации этого проекта. Особенно последняя агрессия России в районе Азовского моря дает международному сообществу понять, на что готова Россия и как она может использовать такого рода проекты против других стран», – сказал глава МИД Польши.
Как сообщал “ПолитНавигатор”, Украина невольно вложилась в строительство “Северного потока-2”.
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Метки: инцидент в Керченском проливе, Северный поток-2, Яцек Чапутович
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