06.01.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Россия, Украина
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МИД РФ напомнил Киеву о преступлениях бандеровцев

На Украине чествуют и возвеличивают преступников, сотрудничавших с немецко-фашистскими карателями и участвовавших в массовых убийствах.

Об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном в ответ на факельное шествие националистов по Киеву в честь 111-летия со дня рождения главаря ОУН-УПА Степана Бандеры, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хотели бы напомнить, о каких «героях» идёт речь. Действовавшие на стороне гитлеровских захватчиков карательные батальоны ОУН-УПА (Организации украинских националистов – Украинской повстанческой армии) участвовали в массовых убийствах мирных граждан и карательных акциях против партизан в Белоруссии и Украине.

Документально подтверждено, что только на территории Украины от преступлений гитлеровцев и их пособников погибло 5,3 млн. человек. Участие в них членов ОУН-УПА доказано, как и их сотрудничество с нацистами», – говорится в сообщении, опубликованном на странице МИД РФ в фейсбуке.

В российском МИД также подчеркнули, что ОУН-УПА активно сотрудничали с фашистской организацией СС, которая совершала массовые казни и чья деятельность была осуждена Нюрнбергским трибуналом.

Как сообщал «ПолитНавигатор», после факельного шествия, которое националисты провели 1 января, послы Польши и Израиля обнародовали официальное заявление, где подвергли жесткой критике политику героизации нацистов.

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