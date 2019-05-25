МИД РФ объяснил, почему Украине ничего не светит в морском трибунале

25.05.2019, Москва, Олег Кравцов

Сегодняшнее решение Международного трибунала по морскому праву в Гамбурге, который поддержал позицию Украины и призвал РФ освободить задержанных участников провокации – попытки прорыва границы РФ у Керченского пролива, принято при отсутствии у арбитража юрисдикции рассматривать данную ситуацию.

Об этом говорится в заявлении МИД РФ для СМИ, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«25 мая в г. Гамбурге (Германия) состоялось оглашение решения Международного трибунала по морскому праву (МТМП) о предписании временных мер по иску Украины, касающемуся безответственной провокации в районе Керченского пролива с участием трех украинских военных кораблей в ноябре 2018 года. Россия в слушаниях по временным мерам не участвовала.

Как ранее неоднократно отмечалось российской стороной, заявления, сделанные как Россией, так и Украиной, при подписании и ратификации Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, исключают возможность задействования предусмотренных Конвенцией процедур разрешения споров в отношении инцидента 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива», – говорится в заявлении.

Также уточняется, что на данном этапе речь не идет собственно о рассмотрении претензий Украины.

«В ходе последующего арбитражного разбирательства намерены последовательно отстаивать нашу позицию, в том числе, отсутствие у арбитража юрисдикции рассматривать данную ситуацию в свете упомянутых выше обстоятельств. Избежать ее возникновения можно было при условии соблюдения требований российского законодательства, касающихся судоходства в этом районе. Призываем украинскую сторону действовать именно так впредь», – подчеркивает МИД РФ.