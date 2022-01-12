Столтенберг угрожает значительно расширить присутствие НАТО на Украине

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Любое действие Москвы в отношении Украины, которое будет квалифицировано Западом как «агрессивное», может закончиться увеличением присутствия НАТО в «незалежной».

Об этом на пресс-конференции заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Любое применение силы против Украины приведёт к серьёзным последствиям. Россия сделает очень серьёзную стратегическую ошибку, ей это дорого обойдётся. Если Россия снова использует силу против Украины, то мы серьёзно задумаемся о том, чтобы увеличить наше присутствие», – пугал натовец.

Напомним, ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Запад вынужден будет согласиться дать России юридические гарантии того, что Украина не вступит в НАТО.

Кроме того, бывший представитель НАТО в России, отставной американский военный Гарри Табах уверен, что президент США Джо Байден уже «слил» Украину Москве и пошёл на беспрецедентное число уступок российскому лидеру Владимиру Путину.