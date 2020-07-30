30.07.2020, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Вооруженные силы, Косово, Общество, ООН, Политика, Провокации, Россия, Сербия, Скандал, США
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МИД России: Вашингтон грубо нарушает в Косово Резолюцию Совбеза ООН


Помогая косовским албанцам создавать полноценную армию, США игнорирует положения Резолюции 1244 Совбеза ООН по Косово, допускающую присутствие в крае только миротворческого контингента.

Об этом заявил заместитель официального представителя МИД Алексей Зайцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Официальная Москва, устами представителя МИД призвала представителей международного сообщества, кому небезразлична ситуация на Балканах и будущее этого «чувствительного региона», не допускать шагов, которые могут привести к дестабилизации и увеличению опасного потенциала для разжигания конфликта.

«Идея Вашингтона заключается в том, чтобы помочь косовским албанцам сформировать армию, – заявил Зайцев. – Однако таким образом они грубо нарушают Резолюцию 1244 Совета Безопасности ООН, которая подразумевает разоружение любых косовских албанских военных формирований и допускает только присутствие международного миротворческого контингента».

Напомним, что в начале текущей недели в ходе встречи с «президентом» Косово Хашимом Тачи так называемый командующий Силами безопасности Косово генерал-лейтенант Рахман Рама заявил о том, что для нужд «косовской армии» прибыла новая партия американских бронемашин Humvee и о планах по призыву жителей края в эту структуру.


До этого проходила информация о планах Германии, в нарушение собственного законодательства, вооружить «армию Косово» легкой артиллерией, стрелковым оружием и, возможно, танками.

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