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30.08.2021 23:10 (Мск), Волгоград, Владимир Гладков
 
Дзен, История, Россия, СССР
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МИД России встал на защиту Иосифа Сталина

Нападки на имя и роль в истории Иосифа Сталина – это часть атаки со...

Нападки на имя и роль в истории Иосифа Сталина – это часть атаки со стороны Запада на российское прошлое и попытки пересмотра итогов Второй мировой войны.

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров во время встречи с ветеранами Великой Отечественной войны в Волгограде, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Здесь упомянули Иосифа Сталина, который был занят и обороной, и всеми процессами должен был руководить. Я абсолютно согласен с тем, что историю нельзя трогать.

Кстати, нападки на Сталина как на главного злодея, сваливание в одну кучу всего, что он сделал и в довоенное время, и во время войны, и после – это ведь тоже часть той самой атаки на наше прошлое, на итоги Второй мировой войны», – сказал Лавров.

Ранее на совещании с участием президента РФ Владимира Путина было предложено внести в российское законодательство норму, запрещающую отождествлять действия руководства СССР и действия Гитлера.

В 2019 году издающийся главредом либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексеем Венедиктовым «исторический» журнал «Дилентант» вышел с карикатурой на обложке, где в образе жениха и невесты запечатлены Адольф Гитлер и Иосиф Сталин – что ложится в продвигаемую Западом концепцию о якобы одинаковой вине нацистской Германии и СССР за развязывание Второй мировой войны.

Венедиктов тогда сообщил об отказе некоторых магазинов продавать новый выпуск журнала.

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