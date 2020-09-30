МИД Сербии: «Босния не будет исламским государством»

30.09.2020, Белград, Алексей Топоров

Глава МИД Сербии Ивица Дачич в ответ на обвинения бошнякского члена Президиума БиГ Шефика Джаферовича в работе на «преступный режим Милошевича» напомнил, как в бытность того главой Центра службы безопасности Зеницы исламисты резали головы пленным сербам.

Сербский государственный деятель также напомнил, что БиГ – не государство мусульман, а трех равноправных народов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», перепалка между Джаферовичем и Дачичем началась после того, как глава МИД Сербии отреагировал на призывы Джаферовича и фактического лидера бошняков, главы Партии демократического действия (SDA) Бакира Изетбеговича «отстаивать территориальную целостность Азербайджана» (то есть поддержали агрессивные действия Азербайджана и Турции в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике). При этом ранее на заседании Президиума БиГ Джаферович проголосовал за признание страной независимости Косово, и эта инициатива не прошла только благодаря тому, что сербский член Президиума Милорад Додик проголосовал против. Дачич указал на двойные стандарты сараевской элиты, и то, что те ведут себя как аятоллы, в любом конфликте поддерживая мусульманскую сторону, вне зависимости от исторического контекста и сложившихся реалий.

На это Джаферович не нашелся ничего лучшего, как выдать заученные пропагандистские мантры о том, что Дачич так относится к мусульманам потому, что в 90-е «работал бок о бок с преступным режимом Милошевича». В ответ Дачич напомнил своему сараевскому оппоненту, что в годы войны он не бывал на территории БиГ и в отличие от самого Джаферовича не принимал участия в военных преступлениях.

«Шефик Джаферович, как всем известно, был главой Центра службы безопасности Зеницы в то время, когда отряд «Эль-Муджахедин» так называемой Армии БиГ начал резать головы сербам в районе Озрена, начиная с преступлений в Возуче.

Это началось еще до Исламского государства, головы сербов были жестоко и ритуально отрезаны, и все это было снято на камеру, – напомнил глава МИД Сербии. – Люди Джаферовича и Изетбеговича активно участвовали во всем этом, руководствуясь идеей создания Исламского государства, чего они добиваются до сих пор. По Джаферовичу выходит, что раз они смогли обезглавливать сербов, не получив за это наказания, то они имеют право отрезать и сербские территории».

Моджахед из Франции с головой пленного серба.

Дачич указал на лицемерие Джаферовича, который сегодня выступает за независимость Косово, завтра – за территориальную целостность Азербайджана, а на третий день угрожает войной Республике Сербской, если требует реализация права на самоопределение.

«Джаферович, помните, БиГ никогда не будет исламским государством, потому что это государство равных народов и образований, и если Европа хочет такого, то пусть исламизируется вместе с ними», – добавил сербский министр иностранных дел.

Сербские жертвы боснийских моджахедов.