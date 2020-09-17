Лидер боснийских сербов заблокировал сараевское признание Косово

17.09.2020, Белград, Алексей Топоров

На сегодняшнем внеочередном заседании Президиума БиГ лидер бошняков Шефик Джаферович и его вассальный хорват Желько Комшич проголосовали за признание Косово, серб Милорад Додик – против.

В свою очередь, Додик пытался провести решение о переносе посольства БиГ в Израиле вслед за Косово в Иерусалим, но его оппоненты не согласились, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Прошедшее сегодня в Сараево внеочередное заседание Президиума БиГ можно расценивать как обмен провокациями. В частности, на волне Вашингтонских соглашений, заключенных Косово и Сербией при посредничестве Дональда Трампа, по итогу которых стороны обязались перевести свои посольства из Тель-Авива в Иерусалим, тем самым признав город столицей еврейского государства, Милорад Додик предложил своим коллегам-оппонентам сделать то же самое с диппредставительством БиГ.

«Это важный шаг для того, чтобы доказать дружбу между БиГ и Израилем, и я считаю, что нужно поддерживать усилия по переносу (столицы) и поддерживать их», – иронично заявил лидер боснийских сербов.

При этом Милорад Додик прекрасно понимает, что подобное решение, вызвавшее напряженное отношение к Косово со стороны исламского мира, но демонстрирующее лояльность албанских сепаратистов к Западу, вызовет аналогичный эффект и в отношении БиГ.

Тем не менее, исламское единство для сараевских властей оказалось важнее, и они не повелись на провокацию лидера боснийских сербов, проголосовав против его предложения.

В свою очередь, псевдохорватский член Президиума Желько Комшич в ответ на дипломатическую атаку Милорада Додика, как и обещал, поставил на повестку дня признание Косово БиГ. И, как и ожидалось, он и Джаферович проголосовали за, а Додик – против такого шага.

В ответ лидер боснийских сербов намерен поставить вопрос отношения к признанию сепаратистского края на повестку Народной скупщины Республики Сербской, которая ожидаемо выскажется против такого шага, тем самым окончательно заблокировав любые поползновения Сараево в этом направлении (на подобные решения по боснийским законам должны давать согласия оба энтитета БиГ).

Также не поддержали Джаферович и Комшич предложение Додика почтить минутой молчания память новопреставленного первого спикера Народной скупщины РС Момчило Краишника, объявленного Гаагским судилищем по откровенно сфальсифицированным доказательствам «военным преступником».

Тогда лидер боснийских сербов, используя свои полномочия, распорядился открыть книги соболезнований по усопшему в боснийских дипмиссиях по всему свету.

Что характерно, все члены Президиума БиГ отклонили идею об участии страны в американском проекте «балканского мини-шенгена», впрочем не окончательно, а предварительно запросив мнение Совмина по этому поводу.

Единственным вопросом, по которым лидерам бошнякской, хорватской и сербской общин удалось достичь компромисса, стало решение об усилении охраны границы БиГ для препятствования проникновения в страну нелегальных эмигрантов и усугублению мигрантского кризиса.