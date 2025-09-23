Мигранты идут во власть, это серьезная проблема для России, – депутат Госдумы

Анатолий Лапин.  
23.09.2025 15:55
  (Мск) , Москва
Просмотров: 322
 
Дзен, Миграция, Россия


Миграционная политика в России привела к тому, что миллионные диаспоры, получившие паспорта РФ, будут интегрироваться во власть, фактически осуществляя ползучую оккупацию.

Об этом в интервью блогеру Павлу Иванову заявил депутат Госдумы Михаил Матвеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Миграционная политика в России привела к тому, что миллионные диаспоры, получившие паспорта РФ, будут...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Эти представители диаспор – прямые иностранные агенты, ну, кого-то поймали, что он какое-нибудь письмо Алиеву написал, где пишет про «Азербайджан – наша страна», кого-то не поймали.

Но мы же все прекрасно понимаем, что они не просто не порвали связи со своей, так скажем, родиной, со своим происхождением, они себя с точки зрения самоидентификации ощущают именно частью этой своей метрополии, несмотря на наличие российских паспортов.

Так вот, они пошли сейчас во власть, и пойдут не только в депутаты, они уже идут и в правоохранительные органы, и в судьи, и в прокуроры, и в главы и так далее. То есть мы видим, как начинает распаковываться вот эта часть.

Если ты запускаешь себе в страну миллионы инородцев, ты должен понимать, что будет дальше. Дальше будет расти поколение новое, они будут заполнять какие-то отрасли, отжимать под себя целые сектора в экономике», – заявил Матвеев.

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить