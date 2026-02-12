«Это бред»: бывший рупор майданщиков об лже-успехах ВСУ под Запорожьем

Игорь Шкапа.  
12.02.2026 14:35
  (Мск) , Киев
Просмотров: 929
 
Дзен, Запорожье, Пропаганда, Украина


Украинская пропаганда тиражирует фейк о якобы контрнаступлении ВСУ на Запорожском направлении.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил один из главных рупоров Евромайдана, киевский телеведущий-расследователь Дмитрий Гнап, с 2022 по 2024 офицер ВСУ, ныне ставший яростным обличителем беспредела ТЦК, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская пропаганда тиражирует фейк о якобы контрнаступлении ВСУ на Запорожском направлении. Об этом в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Гнап показал карту украинского военного паблика «Дип стейт», согласно которой существенных изменений на этом участке фронта нет.

«Никакого контрнаступления, о котором нам пафосно рассказывают прогосударственные медиа, нет. У нас все медиа находятся под контролем государства, потому что любого журналиста можно взять за одно место, вручить ему повестку и сказать: «Будешь гавкать, мы тебя отправим на фронт». Уже такие случаи были. Они вынуждены распространять эту государственную пропаганду и бред, в том числе о мифическом украинском контрнаступлении», – сказал журналист.

Он переживает, что главком ВСУ Александр Сырский угробит здесь еще больше боеспособных подразделений, которые нужны в обороне.

«Украинская пропаганда пафосно рассказывает о контрнаступлениях, что все, уже Герасимов дрожит, Путин скрылся в бункере, потому что на Запорожском направлении ВСУ пошли в наступление. Ничего этого не подтверждает  украинский военно-аналитический ресурс [Дип стейт]. Я уже не говорю там об американском Институте изучения войны, у него еще более консервативная оценка», – добавил Гнап.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    232425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора