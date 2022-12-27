Министру обороны Франции придется донести до Киева не самые приятные новости

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Французы все больше устают от конфликта на территории Украины и хотят его дипломатического решения.

Эту мысль, передает корреспондент «ПолитНавигатора», попытается во время завтрашнего визита в Киев донести министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

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«Во время своего визита в Киев министру Лекорню предстоит конкретизировать цифры и график предоставления помощи, в который кроме вооружения теперь входят также электрогенераторы для поддержания работы энергосистемы Украины. Но, несомненно, ему предстоит донести до украинских партнеров и одно из главных убеждений президента. Эмманюэль Макрон плохо представляет себе ситуацию разгрома России, которая, по его словам, «никуда не исчезнет с географической карты». Европе, считает он, нужен прочный мир, а для того, чтобы он был прочен, гарантии безопасности Украины должны сопровождаться гарантиями безопасности для России», – пишет «Коммерсант».

Издание напоминает слова Макрона:

«Я всегда ясно говорил, что не верю, что этот конфликт может закончиться только военным путем».

Отмечается, что в отношении к России Макрон старается быть «одновременно и тверд, и осторожен, трезво оценивая экономические и военные пределы возможностей Франции.

«Боевые действия такой интенсивности, которые ведутся сейчас на Украине, не были предусмотрены в доктринах генерального штаба. Военные специалисты, насмотревшись на происходящее там, предупреждают, что даже самая мощная в Европе французская армия ни к чему подобному не готова. Речь идет даже не о прямом участии в конфликте, а о бедности имеющихся арсеналов», – говорится в статье.

Примечательно, что, согласно опубликованному 24 декабря опросу Ifop, проведенному по заказу еженедельника Journal du dimanche, 83% французов очень обеспокоены ситуацией на Украине, а 70% опрошенных выступают за дипломатическое решение конфликта. Они соглашаются с поставками оружия киевскому режиму, но предпочтут немедленные переговоры гипотетическому военному продолжению.

«В этом сходятся сторонники правых и левых флангов французского политического спектра: и 69% избирателей ультралевого Жан-Люка Меланшона, и 77% крайне правой Марин Ле Пен. Хотя центр склонен поддерживать внешнюю политику страны по отношению к продолжающемуся уже десять месяцев военному конфликту, усталость французов от дурных новостей очевидна. Возможно, министру обороны Себастьяну Лекорню во время назначенной встречи с его украинским коллегой Алексеем Резниковым, которого он должен порадовать новыми пушками и ракетами, предстоит еще и не самая приятная обязанность: напомнить партнерам о том, что, ни в коем случае не желая им поражения, французы тем не менее с большим нетерпением ждут переговоров», – резюмирует газета.