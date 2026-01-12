Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Спустя три дня Минобороны России раскрыло цель удара комплексом «Орешник» по Западной Украине.

Вопреки первоначальным версиям, это были не подземные газовые хранилища, а Львовский авиационно-ремонтный завод.

«На данном предприятии осуществлялся ремонт и обслуживание авиационной техники ВСУ, в том числе переданных западными странами самолетов F-16 и МиГ-29. Также на предприятии производились ударные БПЛА большой и средней дальности, применяемые для ударов по российским гражданским объектам в глубине российской территории. Ударом ПГРК «Орешник» поражены производственные цеха, складские помещения с готовой продукцией (БПЛА), а также инфраструктура заводского аэродрома», – говорится в сообщении.

Это разъяснение, к слову, по-прежнему оставляет вопросы к первоначальной формулировке в пресс-релизе Минобороны об ударе «Орешником» в качестве именно меры возмездия за попытку налета дронов ВСУ на резиденцию российского президента.

Напомним, что комментаторы указывали – подобные цели (как и оказавшиеся нетронутыми газовые хранилища) должны поражаться в ходе СВО в любом случае.

Российский политолог Евгений Минченко замечает, что на Западе второй удар «Орешника» должного впечатления не произвел.

«Пока большой реакции со стороны Европы нет. Просто здесь нет «шоу-элемента». Вот если бы что-то как-то ярко взорвалось, если бы что-то имело символический характер… А так: где-то там прилетела ракета. Да, её невозможно перехватить ПВО, но она не создала картинки масштабных разрушений».

Обозреватель Юрий Баранчик уточняет:

«Мы лупим бешеную собаку, а её хозяина не трогаем. Западный хозяин киевского режима как планировал ввод войск на украинскую территорию, так и планирует».

А вот депутат Верховной рады Александр Дубинский рассуждает, почему удар по ПХГ был бы эффектнее.