Минобороны Сербии: НАТО вооружает террористов

25.04.2019, Москва, Максим Карпенко

Попытка сделать из Косово независимое государство и создать так называемую «Великую Албанию» – это самая большая угроза миру на Балканах. Об этом, выступая на Московской конференции по международной безопасности, заявил министр обороны Сербии Александр Вулин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Чиновник подчеркнул, что НАТО, поощряя создание армии непризнанного Косово, которое де-юре является частью Сербии, вооружает террористов, место которых на скамье подсудимых, а не в командовании вооруженными силами.

«Самая большая угроза миру и безопасности на Балканах – это ложное косовское государство, во главе которого находятся террористы. Год тому назад я сказал вам, что отсутствие самостоятельной политики стран-участниц Евросоюза подстрекают к нелегальной миграции. Год назад я сказал, что проект «Великой Албании» – страны, которая была нарисована во Вторую мировую войну на фашистских картах, – это самая большая угроза миру на Балканах. Время меня не опровергло.

Брюссельские соглашения, которые мы достигли при больших трудностях и жертвах в надежде, что мы сохраним мир, не соблюдаются. Так же, как и резолюция 1244. За жертвы моего народа никто не отвечает. Нет суда.

Даже, нарушая собственные законы, ложное косовское государство создало войска. Во главе этой армии находятся командующие террористических формирований. Передать террористам тяжелые вооружения и надеяться на мир – это больше сумасшествие, чем политика.

Во главе этих войск находятся террористы, которые не осуждены не потому, что они не виноваты, а потому, что все свидетели на судах, которые велись против них, были убиты. Не было ни одного живого человека, который мог бы выступить свидетелем. Формирование «Великой Албании» как попытка решить албанский национальный вопрос, а на самом деле, – попытка оправдать неуспех формирования косовского государства – это самая большая угроза на Балканах.

Тот, кто думает, что может за счет остальных балканских народов решить национальный вопрос албанцев, построив для них большое государство – этот должен знать, что он играет с большим огнем и может привести к несчастью. Нельзя на таком маленьком пространстве, как Балканы, не дать сербам того, что предлагаете албанцам», – заявил Вулин.

Напомним, в последние месяцы в Сербии проходят митинги прозападной оппозиции. Эксперты заявляли «ПолитНавигатору», что манифестации являются средством давления Запада на Белград с целью признания легального статуса сепаратистской республики Косово.

Косовская проблема, как сообщалось ранее, будет затронута в рамках встреч президента Сербии Александра Вучича с руководством Китая и с российским лидером Владимиром Путиным.