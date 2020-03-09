Мир балансирует на грани кризиса, но еще не перешел ее

09.03.2020, Киев, Игорь Петров

Еще рано говорить, перерастет ли нынешнее падение цен на нефть в полноценную торговую войну, которая вызовет мировой экономический кризис.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил Владимир Воля, эксперт-международник Украинского анализа и менеджмента политики.

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«То, что происходит между США, Саудовской Аравией и Россией – это пока еще не нефтяная война, а нефтяной демарш. Демарш со стороны Саудовской Аравии. Очень возможно, что по его итогам в ближайшие дни будут какие-то новые договоренности об удержании цен на нефть потому что ни Америке, ни России невыгодно добывать ее при нынешних ценах.

Поэтому нужно подождать, чем этот демарш закончится. И лишь тогда можно будет говорить о том повлияет ли это каким-то образом на экономику России и на экономические отношения между Украиной и Россией. Аналогично, пока еще рано говорить о возможных потерях Украины на экспорте сырьевых товаров.

Конечно, сейчас много говорят о кризисе, началась паника. Но это еще не кризис, хотя и очень серьезных «звоночек» о его возможности. А вот если через неделю США и Россия не примут решение о корректировке добычи, станет ясно, что цены останутся на низком уровне, в районе 20 долларов за баррель. Тогда да, это уже начало нефтяной войны. Но я думаю, что у всех достаточно здравомыслия чтобы прийти к оптимальному соглашению для поддержания цен на нефть.

Пока мы видим, что саудиты устроили шок для всех добытчиков. Давайте посмотрим, что будет происходить в течение недели. Возможно, ситуация выровняется. Наступает ли кризис? Да, «температура больного» поднимается, но говорить о фатальных последствиях, что вот они прямо сейчас наступят, нет смысла. Они возможны, но пока еще та линия, за которой начинается кризис, не перейдена. Мир еще балансирует на опасной черте», – сказал Воля.

Как сообщал «ПолитНавигатор», на мировых биржах рекордно обвалились цены на нефть.

В Киеве считают, что падание цен на нефть выгодно Украине и предлагают использовать эту ситуацию против РФ.