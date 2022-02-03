Мирошник: Британия придумала, как обойти конвенцию Монтрё

Украину раздирают «на запчасти» – Англия забирает морской флот и металлургию, Турция осваивает украинский рынок, а Германия – железную дорогу.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил советник главы МИД ЛНР Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Джонсон приезжал делить Украину. Я вполне уверен, исходя из того что происходит, что сейчас идёт передел. То есть Британия претендует на свою роль. Их интересует однозначно присутствие в Чёрном море, поэтому 150 раз было сказано: военно-морские базы для Украины, то есть Британия строит базы для себя. Они, таким образом, пытаются обойти конвенцию Монтрё, то есть, какая им разница, под каким флагом будут ходить эти корабли, если они будут управляться британцами. Они жизненно заинтересованы, чтобы построить эти штуки.

А второе в чём они заинтересованы – они заинтересованы в украинской металлургии. То есть сейчас империя Ахметова, она находится под большим ударом. Сейчас, буквально сегодня, как раз в Кривом Роге силовики просто потрошат отделение «Метинвеста», выворачивая наизнанку, изымают компьютеры, выворачивая документацию, всё прочее, окровенно прессуют его. Создают реальный кризис, для того, чтобы обвалилась в цене, потому что ими заинтересовались британцы. Британцам нужно для производства той же корабельной стали, чтобы не зависеть от Германии, которая то даёт, то не даёт, то цены поднимает, им нужен источник стали», – сказал Мирошник.