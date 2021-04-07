Миссия ОБСЕ до сих пор не осмотрела место убийства ребенка на Донбассе

07.04.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Миссия ОБСЕ только завтра намерена осмотреть место гибели ребенка на Донбассе, погибшего в результате взрыва боеприпаса, сброшенного с украинского дрона.

«Не прошло и недели. Родители погибшего Владика Дмитриева только что сообщили, что приезд сотрудников миссии ОБСЕ ожидается сегодня, 7 апреля 2021 года. Миссия ООН будет на месте убийства ребенка завтра, 8 апреля», – рассказала находящаяся в ДНР киевский адвокат Татьяна Монтян.

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Миссия ОБСЕ на Донбассе по-прежнему отличается бездействием и некорректным оформлением отчётов, что только провоцирует у ВСУ ощущение безнаказанности.

Об этом на пресс-конференции в Донецке заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Её работа сейчас с нынешним руководством изменилась и достаточно серьёзно, изменилась в худшую сторону. Во-первых, потому что отчёты стали неинформативными. Когда ещё присутствовал известный для наших жителей и журналистов Александр Хуг, когда в переговорном процессе участвовал господин Апакан, отчёты были более ясные для понимания и обывателя, и относительного специалиста. Там можно было прочитать, кто виноват, кто начал обстрел, а сейчас всё сводится к каким-то сухим формулировкам, из которых можно толковать всё что угодно.

Я вам скажу, вопиющий случай, который у нас произошёл, это ещё до ребенка, это расстрел снайпером пенсионера, 71 год, в населенном пункте Александровка. Если почитать этот отчёт, то там легко можно трактовать, что это вроде как и мы опять обстреляли, то есть, там не указывается направление, не указывается кто это. То есть, абсурд, но это мы видим отчётах СММ ОБСЕ», – сказал Пушилин.

«Что касается ещё более важных моментов – их мандат не соответствует тем действиям, которые они совершают по выявлению нарушений прекращения огня, по фиксации обстрелов, по фиксации разного рода мероприятий. До начала нашей конференции ещё ОБСЕ не приехало и не провело обследования места, где погиб ребёнок в населенном пункте Александровское.

Это недопустимо, это в какой-то степени способствует тому, что Украина видит, что всё им сходит с рук, и они всё больше усиливают свою активность в отношении жителей Донбасса. И активность эта не со знаком плюс, эта активность сопровождается снарядами, разрушениями и гибелью.», – добавил глава ДНР.