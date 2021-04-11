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11.04.2021, Нью-Йорк, Владлен Чаленко
 
Военные преступления, Война, Дзен, Донбасс, Оппозиция, Политика, США, Сюжет дня, Украина
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Митинг в США: Прекратить поддержку действий Украины на Донбассе!

Новости Украины

В США на Таймс-сквер в Нью-Йорке прошла акция, участники которой потребовали от властей прекратить поддержку карательной операции Украины на Донбассе. Манифестанты потребовали справедливого расследования по поводу убитого украинскими боевиками ребёнка.

Об этом сообщает пресс-служба местной организации «Antifascist Solidarity», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Протестующие скандировали, держали плакаты и раздавали прохожим информационные листовки. Рядом с американским военным объектом они вывесили большой баннер с надписью: «От Донбасса до Палестины, от Чикаго до американо-мексиканской границы: Прекратите американскую войну против детей!».

«Президент Джо Байден имеет долгую историю поддержки крайне правого правительства в Киеве, начиная с его срока на посту вице-президента и государственного переворота 2014 года, поддержанного США, который сверг законно избранное правительство Украины.

Байден, как и Дональд Трамп до него, действует от имени Уолл-стрит и крупных энергетических компаний США, которые полны решимости остановить проект газопровода «Северный поток-2» от поставок российского газа в Западную Европу.

Вашингтон считает мирных жителей Донбасса, таких как 5-летний Владик, расходным материалом. А мы нет», – сказал координатор движения  Грег Баттерфилд.

Акция протеста в Нью-Йорке вдохновила группы антифашистов в других странах. Они намерены провести акции солидарности с Донбассом в следующую субботу, 17 апреля.


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