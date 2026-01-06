Мёртвых ВСУшников списывают как самоубийц, чтобы лишить их семьи выплат
Многих убитых своими же «побратимами» ВСУшников записывают как самоубийц, чтобы скрыть преступление, и сэкономить на выплатах семьям. Об этом рассказали в сюжете BBC, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Семьи и родственники не получат никаких выплат, льгот или почестей.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Когда мне говорят «он сам», меня аж передёргивает. Он ведь не дома на диване это сделал. Дома нет автомата. Нас всех как бы поделили: одни правильно погибли, другие – неправильно.
Забрали на войну, потом привезли полуразложившееся тело, похоронили. И всё, государство больше не при чём», – жаловалась Екатерина, мать одного из насильно мобилизованных.
«Именно война сломала его психику: он отчаялся. И разочаровался и в командовании, и во всём.
Мне жаль мужа, себя, и сына. Это несправедливо, страна просто выбросила меня на обочину. Я отдала мужа на защиту страны, но государство забрало его у меня, и я осталась сама, без всякой помощи», – рассказала другая вдова.
Оказалось, что таких случаев по Украине как минимум сотни. Об этом рассказала правозащитница Оксана Боркун. Она призналась, что сама работает с несколькими случаями самоубийства в ВСУ в месяц.
«Если совершил самоубийство – значит, не герой. Где-то отказываются отпевать, размещать их фото на алее памяти.
Очень часто ни служебное расследование в военной части, ни досудебное расследование, не даёт родным ответов на вопросы. И среди сотен известных случаев есть такие, где самоубийством прикрывается убийство.
Ведь на линии боестолкновения нет командиров, военных органов, полиции. Могут происходить очень разные случаи», – добавила правозащитница.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: