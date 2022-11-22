«Многоэтажки мало пригодны для жизни»: украинцев призывают бежать из городов

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На Украине продолжают звучать заявления о грядущем блэкауте и необходимости эвакуации жителей городов за границу или в села, к чему начали призывать местные власти.

Нерадостные для украинцев прогнозы озвучивает и Всемирная организации здравоохранения.

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«Разрушительный энергетический кризис, усугубляющаяся чрезвычайная ситуация в области психического здоровья, ограничения гуманитарного доступа и риск вирусных инфекций сделают эту зиму серьезным испытанием для украинской системы здравоохранения и украинского народа», – заявил во время визита в Киев директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге во время визита в Киев.

Он прогнозирует, что порядка двух – трех миллионов жителей Украины покинут свои дома в поисках тепла и безопасности.

Достаточно резонансным стало недавнее интервью гендиректора украинской энергокомпании ДТЭК Максима Тимченко британским журналистам, в котором он призвал соотечественников покинуть страну. Впрочем, потом в ДТЭК начали опровергать слова своего руководства, утверждая, что его слова переданы некорректно. Но на самом деле призыв к выезду в интервью прозвучал.

«Я бы советовал людям, кто может себе это позволить, переехать, возможно, за границу или в западные области, где для нас легче поставлять энергию», – заявил Тимченко.

Отвечая на вопрос, нужно ли людям уезжать прямо сейчас, он сказал:

«Если они могут, конечно. Нет чрезвычайной ситуации, чтобы уезжать немедленно».

Украинские эксперты без особого оптимизма смотрят в ближайшее будущее, особенно с учетом текущего похолодания. Так, эксперт энергорынка Олег Попенко обращает внимание, что «похолодание на пять градусов – это плюс 10% к энергопотреблению».

«Дополнительная нагрузка может стать роковой, особенно для мегаполисов. В морозы сутки без отопления – это необходимость сливать воду и отселять людей. Да и в целом многоэтажки без света, воды и тепла мало пригодны для жизни. Поэтому вариант с выездом в села на зиму – вполне рабочий», – сказал он киевской интернет-газете «Страна».

Аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук убежден, что призывы со стороны власти к выезду – это целенаправленная кампания.

«Все такие паникерские заявления о выезде в село, в западные области (хотя будет ли там лучше – не факт), на зимовку в ЕС — это все попытка действительно подтолкнуть население к индивидуальному выезду из центральных областей и Киева», – считает Корольчук.

А Попенко отмечает, что в морозы сутки без отопления – это необходимость сливать воду из системы.

«Запустить ее обратно зимой будет непросто. Понятно, что в такой ситуации многоэтажки фактически непригодны для жизни. […] То есть, что бы ни говорили о «страшилках» по поводу блэкаута, никто на самом деле не знает, будут ли масштабные ЧП, и как быстро их смогут ликвидировать. Риски есть, и новые удары по энергосистеме их только усугубляют», – предупреждает эксперт.

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