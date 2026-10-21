Многовекторный Вучич: Путин не побрезгует сесть за стол с Зеленским-«победителем»

Максим Столяров.  
21.10.2026 12:14
  (Мск) , Москва
Просмотров: 3714
 
Балканы, Дзен, Политика, Россия, Сербия, Украина


Даже если на Украине объявят выборы, кокаинист Зеленский останется в кресле президента, и именно он будет за столом переговоров с Россией.

Об этом в интервью израильской телеведущей Ксении Собчак заявил недавно ушедший в отставку экс-президент Сербии Александр Вучич, в последнее время неоднократно встречавшийся с Зеленским – как на Украине, так и в Белграде, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Даже если на Украине объявят выборы, кокаинист Зеленский останется в кресле президента, и именно...

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Собчак спросила, чисто теоретически, могли бы договориться Путин и Зеленский, или это настолько разные по восприятию жизни люди, что это обречено с самого начала.

«Вы знаете, очень много крови пролито и с российской стороны, и с украинской. Это создаёт личные эмоциональные отношения у каждого из лидеров. В конце концов, я уверен, что, несмотря на то, что думают люди, что кто-то там – Залужный или Фёдоров, или кто-то третий легко победит Зеленского, я в этом не уверен.

Я думаю, что за стол, всё-таки, сядут именно Путин и Зеленский. Но у кого-то из них в тот момент будет значительное преимущество», – сказал экс-президент.

«Это будет у кого? Есть ли у вас прогноз?» – уточнила Собчак.

«Да. Но об этом я не хочу говорить», – уклонился Вучич.

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English version :: Читать на английском Многовекторный Вучич: Путин не побрезгует сесть за стол с Зеленским-«победителем»

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