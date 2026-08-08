Вучич устроил кокаинисту Зеленскому пышный приём в Белграде

Вадим Москаленко.  
08.08.2026 14:26
  (Мск) , Киев
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Балканы, Дзен, Политика, Сербия, Украина


Украинский узурпатор Владимир Зеленский прибыл в Белград для переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем. Это первый официальный визит Зеленского в Сербию, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вучич устроил гостю пышный приём с красной дорожкой и оркестром. Сербский президент даже лично выбежал поджидать, когда автомобиль с Зеленским доберётся до его резиденции.

Украинский узурпатор Владимир Зеленский прибыл в Белград для переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем....

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«Встреча Зеленского с Вучичем с одной стороны – крупное внешнеполитическое поражение России, с другой – точный индикатор положения дел в Европе, которую антлантическая партия войны твердой рукой ведет к большой европейской, с нами», – пишет обозреватель Вадим Авва.

Глава Новой демократической партии Сербии (ДСС) Милош Йованович поясняет:

«Запад старается показать, что оба государства находятся бесповоротно на западном курсе и что необходимо дальнейшее устранение российского влияния на территории Балкан».

Он подчеркнул, что в разгар вооруженного конфликта наивно ожидать, что темой визита станут экономические отношения.

«Если только речь не идет об экспорте сербского оружия и боеприпасов на Украину, о котором прямо и публично свидетельствовал бывший американский посол в Сербии Кристофер Хилл» – добавил Йованович.

Напомним, в середине июля Вучич посещал Киев в рамках саммита «Юго-Восточная Европа – Украина», где провёл встречу с Зеленским, но не стал подписывать итоговую декларацию.

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English version :: Читать на английском Вучич устроил кокаинисту Зеленскому пышный приём в Белграде

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