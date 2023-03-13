Молдова подтвердила, что ее граждане воюют за Украину и пригрозила России

Олег Кравцов.  
13.03.2023 14:20
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Молдова, Украина


Александр Мациевский, фигурант скандального видео, выдаваемого за расстрел русскими украинского военнопленного,  имел гражданство Молдовы.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил МИД Молдовы.

Александр Мациевский, фигурант скандального видео, выдаваемого за расстрел русскими украинского военнопленного,  имел гражданство Молдовы....

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«После подтверждения украинской стороны, что солдат, казненный российскими военными – Александр Мациевский, решительно осуждаем убийство гражданина Молдовы, что может квалифицироваться как военное преступление и грубое нарушение международного гуманитарного права. Выражаем глубокие соболезнования семье и друзьям Александра Мациевского и выражаем солидарность с украинским народом», – отмечается в заявлении.

При этом черниговские издания сообщали, что Мациевский родился в Кишиневе, а на Украину переехал только в 2008 года.

В свою очередь антироссийское пропагандистское интернет-издание «Украинская правда», ссылаясь на свои источники, пишет, что «Мациевский после переезда в Украину не осуществил выход из гражданства Молдовы, поэтому юридически сохранял двойное гражданство Молдовы и Украины».

Напомним, что после появления ролика с украинской стороны называлось несколько фамилий фигуранта видео, но в итоге СБУ объявило, что это был Мациевский, после чего президент присвоил ему звание героя Украины.

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