Молдова подтвердила, что ее граждане воюют за Украину и пригрозила России

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Александр Мациевский, фигурант скандального видео, выдаваемого за расстрел русскими украинского военнопленного, имел гражданство Молдовы.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил МИД Молдовы.

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«После подтверждения украинской стороны, что солдат, казненный российскими военными – Александр Мациевский, решительно осуждаем убийство гражданина Молдовы, что может квалифицироваться как военное преступление и грубое нарушение международного гуманитарного права. Выражаем глубокие соболезнования семье и друзьям Александра Мациевского и выражаем солидарность с украинским народом», – отмечается в заявлении.

При этом черниговские издания сообщали, что Мациевский родился в Кишиневе, а на Украину переехал только в 2008 года.

В свою очередь антироссийское пропагандистское интернет-издание «Украинская правда», ссылаясь на свои источники, пишет, что «Мациевский после переезда в Украину не осуществил выход из гражданства Молдовы, поэтому юридически сохранял двойное гражданство Молдовы и Украины».

Напомним, что после появления ролика с украинской стороны называлось несколько фамилий фигуранта видео, но в итоге СБУ объявило, что это был Мациевский, после чего президент присвоил ему звание героя Украины.