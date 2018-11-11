«Молодой дурко!» – Гончаренко подняли на смех в эфире украинского ТВ

11.11.2018, Киев, Владимир Гладков

Украинский нардеп от «Блока Петра Порошенко», бывший регионал Алексей Гончаренко предпринял неудачную попытку пиара, зачитав в Верховной Раде письмо-обращение к президенту России.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо TV» заявил экс-глава секретариата президента Украины, бывший вице-премьер по вопросам европейской интеграции Олег Рыбачук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».



Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

При этом экс-чиновник отметил, что мог ожидать такого от «безнадежного» Олега Барны, но не от молодого парламентария.

«Меня настолько поразила эта барниада с Гончаренко. Я зашел на Фейсбук, и этот одесский дурко-Гончаренко… Оно же вроде молодое, хочет всем понравиться. Оно хоть читает, что люди пишут? А он же думал, что это по -приколу. Он же молодой политик, это Барна безнадежный, а этот же молодой, ходит по Киеву в крафтовых джинсах, рубаха-парень. Он должен был бы читать. Это кричащее непонимание политиками настроений в обществе», – резюмировал Рыбачук.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» также приводил слова украинского журналиста и телеведущего Дмитрия Гордона о том, что так называемое «письмо украинских депутатов Путину» заставило президента России «укакаться».