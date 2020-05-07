Монтян обосновала предательство Зеленского

07.05.2020, Киев, Вадим Москаленко

Бывший депутат Верховной рады, боевик Майдана и участник «АТО» Владимир Парасюк не боится открыто хвастаться своей причастностью к убийствам людей, потому что знает: его не станут привлекать к ответственности.

Об этом в эфире YouTube-канала «Союз блогеров Украины» заявила киевский адвокат Татьяна Монтян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что Парасюк просто кичится своей безнаказанностью, потому что кто его тронет? Наша новая зелёная власть, вопреки тому, что за неё голосовали те, кто, мягко говоря относится к Майдану скептически… их всех наш Зельц предал, прокинул через одно место, которым он играл на рояле.

И выходит, что Парасюку бояться нечего, и потому он тявкает всё, что заблагорассудится, типа: «Вы меня ни за что не привлечёте, потому что мы все повязаны кровью. А кто меня притянет к ответственности, если те, кто должен это делать, пришли к власти исключительно из-за того, что мы все там повязаны кровью и стреляли в «Беркут» и ментов», – сказала Монтян.

Напомним, ранее экономист Максим Гольдарб рассказал, что безнаказанным себя чувствует не только Владимир Парасюк, но и остальные участники Майдана и «АТО».