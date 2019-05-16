16.05.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Общество, Политика, Россия, Украина
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Монтян: Предпосылки Русской Весны-2 заложены в 2014 году

Россия не должна была признавать украинский режим, установившийся в результате госпереворота.

Об этом во время онлайн-чата на своем канале заявила известный киевский адвокат и блогер Татьяна Монтян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Монтян задали вопрос, чего она ожидает с приходом к власти президента Владимира Зеленского, на что она ответила, что ждет дальнейшего развала Украины. Не исключила она и нового витка «Русской весны».

«Как оцениваете перспективы «Русской весны-2»?»… Знаете, я ничего не исключаю, честно говоря, вот ничего не исключаю… Нехрен России было в 14-м году признавать эту шайку ублюдков. А сейчас уже поздно пить «Боржоми», все надо делать вовремя», – заявила Монтян.

Напомним, ранее на вопрос о том, что ждёт Украину при президенте Зеленском, Монтян ответила недвусмысленно, что начнётся новый «передерибан».

«Нас ждёт передерибан ранее надеребаненного, то есть большой передел собственности», – резюмировала юрист.

Также она посчитала, что обещания штаба Владимира Зеленского сохранять прозападный курс Украины, который, якобы, выбран населением и оплачен кровью на Майдане, – циничное лицемерие.

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