Монтян: Путин выбьет все козыри у Зеленского

28.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Обещания штаба Владимира Зеленского сохранять прозападный курс Украины, который, якобы, выбран населением и оплачен кровью на Майдане, – циничное лицемерие.

Об этом в своем видеоблоге заявила киевский адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что-то я не припоминаю, чтобы кого-то кто-то спрашивал: собирается ли вообще кто-то идти в какой-то Евросоюз? Вон, Путин занимается троллингом – обещает теперь по упрощённой процедуре раздавать паспорта всем гражданам Украины, а не только в ЛДНР. Вот тогда-то мы и посмотрим по количеству заявок, сколько народа действительно собирается в Евросоюз, а сколько народа – в Россию», – отметила она.

Монтян не исключила, что получать паспорта России попытаются и бывшие боевики АТО.

«Ходят слухи, что за российскими паспортами ломануться всякие правосеки и прочая кастрюлеголовая мразь. Однако говорят, что всё не так просто, и коварный Путин с 2014 года ведёт свой аналог тайного «Миротворца», на который заносятся все, кто участвовал в «АТО», прыгал на диванах за «АТО», и всё такое тому подобное.

И поэтому, когда подобные кастрюлеголовые граждане попробуют подать на российский паспорт – их ждёт сюрприз в виде полной картотеки скринов с их соцсетей», – добавила адвокат.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что РФ думает над тем, чтобы предоставлять возможность получения своего гражданство в упрощенном порядке не только жителям неподконтрольных Киеву территорий Луганской и Донецкой областей, но и остальным гражданам Украины.