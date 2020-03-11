Монтян: «Украина не пропетляет – Путин остается»

11.03.2020, Киев, Игорь Петров

Если в украинском обществе и были ожидания, что после ухода Владимира Путина Россия вступит в период неопределенности, чем можно будет воспользоваться, то теперь стало ясно, что этого не произойдет.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявила юрист Татьяна Монтян.

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«На Украине обнуление сроков Путина никак не отразится. Конечно, тут думали что вот, может быть, что-нибудь изменится в 2024 году, может в России в связи с переходим власти будут какие-то терки и непонятки и Украина как-то пропетляет.

Но Украине самой бы дожить хотя бы до 2024 года. А потом уже стоит думать про непонятки, которые могут быть в России», – отметила Монтян.

«Что касается самой России, то говорить о преимуществах демократии перед абсолютной монархией можно очень долго. Но на самом деле это вопрос чистого везения. Бывают вменяемые и просвещенные монархи, бывают удачные избранные президенты. А бывает, что выбирают всяких клоунов и прочих ублюдков, как у нас. У нас так вот выбирают уже не в первый раз. А может быть и нормальный человек, который рулит страной долго и упорно, для блага своей страны. Так что все – вопрос везения», – считает юрист.

«Демократия, авторитаризм и прочее – чисто умозрительные понятия. Гитлер, вот, пришел к власти на свободных демократических выборах. Очевидно, в России решили, что если Путин рулит нормально, то пусть себе рулит и дальше. Понятно, что это решили не россияне, решили за них. Но насколько я понимаю россиян из общения с ними, они больше всего боятся, что будет после Путина, потому что черт его знает, кто там придет к власти. И они, вероятно, подтвердят этот выбор. А Путин рулит уже 20 лет и делает это, по их мнению, неплохо», – сказала Монтян.