Путин готов остаться, но против перевыборов Госдумы

10.03.2020, Москва, Михаил Рябов

Владимир Путин считает, что Конституционный суд должен определить, имеет ли он право переизбраться на новые президентские сроки после того, как граждане весной на референдуме утвердят новый вариант Основного закона.

Об этом президент заявил во время экстренного выступления в Госдуме, комментируя предложение депутата Валентины Терешковой «обнулить» ограничения на президентские сроки для Путина после вступления в силу новой Конституции.

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При этом Путин считает, что в самой Конституции ограничения на два президентских срока подряд должны остаться, поскольку «сменяемость власти нужна для развития страны», а новый вариант Основного закона закладывается на срок в 30-50 лет.

Путин также заявил, что не видит необходимости в проведении досрочных выборов Госдумы из-за принятия новой Конституции.

«Я не вижу необходимости в досрочных выборах Госдумы», – сказал Путин, сославшись на то, что среди фракций парламента «нет консенсуса» относительно досрочного переизбрания депутатского состава.

Таким образом, по его словам, после референдума по Конституции действующий состав Госдумы может получить новые полномочия.