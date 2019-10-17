Монтян: Зеленский начал сознательно заваливать мирный план

17.10.2019, Киев, Вадим Москаленко

Команда Владимира Зеленского, похоже, решила отказаться от выполнения Минских соглашений и сделать ставку на заморозку ситуации вокруг Донбасса. Единственным изменением будет уменьшение интенсивности боевых действий. Украинское общество не хочет воевать, но и не готово предоставлять особые права Донецку с Луганском.

Такой прогноз в своем видеоблоге обнародовала киевский юрист Татьяна Монтян, комментируя заявление пресс-секретаря представителя Украины на переговорах в Минске Леонида Кучмы Дарки Олифер о «роспуске» республик Донбасса и другие абсурдные требования Киева.

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«Для начала все-таки кратенько пробегусь по пунктам, что там ляпала тусовка Кучмы и о чем написала в Фейсбуке его секретутка Дарка Олифер.

Чего же требует Украина? Самый первый пункт, после которого можно даже не читать, это «роспуск квазигруппировок ЛДНР». Это само по себе прекрасно, и понятно как Божий день, что в принципе никогда неосуществимо в ближайшей исторической перспективе.

Далее – «полное прекращение огня». Черт возьми, это кто у нас постоянно нарушает режим прекращения огня, и на этом ловят международные наблюдатели? Да наши доблестные ВСУ ловят на этом гораздо чаще, чем войска ЛДНР!

«Обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины». Да, щас, на это все немедленно согласятся и все бросят, особенно в ЛДНР уже после своего роспуска.

«Вывод с территории Украины вооруженных формирований, иностранных войск и военной техники». Простите, это как? Американские войска, всякие советники, НАТОвцы и прочая шваль, которая сюда зашла еще задолго до 2014 года, тоже отсюда свалит? Трамп выведет отсюда свою шоблу точно так же, как вывел из Сирии? Ну, тогда мы не против. Свежо предание, но верится с трудом.

«Разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения». Да что вы, блин, говорите? А кто же это у нас сорвал разведение сил и средств, случайно не наши пришибленные нацики?

«Обеспечение работы Центральной избирательной комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей». Я просто вижу, как партия «Голос», партия Пецюльки и партия Зельца баллотируются в ЛДНР. Это просто настолько реалистичный сценарий, что реалистичнее поверить в то, что небо упадет на землю…

Весь этот бред на полном серьезе Олифер с Кучмой втирали в Минске. В общем, ребята, говорить тут уже не о чем. Мы тупо хороним Минск и думаем о том, что же будет дальше», – констатировала автор.

При этом Монтян дала украинскому президенту Владимиру Зеленскому совет, как можно избежать позора.

«Если Зельц обладает хотя бы остаточными извилинами и меня послушается, то обернет эту ситуацию в мелодраматическую либерду в стиле «95 квартала» и преподнесет народу, мол «Я так хочу их вернуть, я готов на огромные уступки, но проклятый Путин выдвигает неприемлемые условия, на которые мы пойти не можем. Поэтому мы будем ждать, пока развалится Россия, а пока добьемся того, чтобы там перестали гибнуть наши киборги и постараемся для Путина повесить финансовую гирю на шею». Народу должно зайти, нашему народу неплохо заходит любая лабуда.

Конечно, оппоненты попытаются разъяснять народу, что это сдача наших территорий, после того, как там ни за что ни про что гибли наши «киборги», но в сухом остатке без лирики план таков: заморозить боевые действия, заморозить социалку, попытаться ввести миротворцев ООН, привязать санкции к возврату ОРДЛО под контроль Украины.

Народ у нас категорически не хочет стрелять и гибнуть, поэтому вопли Пецюльки про сдачу территорий услышат как раз те самые 25%, плавно стремящиеся к восьми.

Людям слишком долго врали, люди массово поверили во всю эту ложь, как видно из соцопросов, но восстановление мира на Донбассе силовым путем поддерживают лишь 23%, а против выступают 52%.

И при этом эти же люди не хотят отдавать Донбасс, не хотят федерализации и автономии», – резюмировала Монтян.

Напомним, в ответ на заявление Дарки Олифер глава ДНР Денис Пушилин сделал встречное предложение – переучредить Украину, потерявшую легитимность после госпереворота 2014 года.