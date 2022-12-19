Морозы и российские дроны резко ухудшили ситуацию в украинской энергетике

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Сегодня на Украине резко ухудшилась ситуация с обеспечением страны электроэнергией – сразу в 10 областях и Киеве начались аварийные отключения.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщила пресс-служба «Укрэнерго».

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«По состоянию на 11.00 19 декабря в энергосистеме Украины сложилась тяжелая ситуация. Всю ночь вражеские БПЛА пытались прорваться на энергообъекты по всей стране. Благодаря профессиональной работе Воздушных сил обороны враг своей цели в полном объеме не достиг, но, к сожалению, есть несколько попаданий в объекты инфраструктуры. Подразделения ГСЧС сейчас работают над ликвидацией последствий обстрелов. Там, где это возможно, ремонтные бригады уже оценивают объем повреждений и начинают ремонтно-аварийные работы», – говорится в сообщении.

Отмечается, что «самая сложная ситуация сложилась в центральном, восточном и днепровском регионах».

«Введены графики аварийных отключений в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Киевской областях и г.Киев. Приоритетно запитывание объектов критической инфраструктуры, возобновление энергоснабжения бытовым потребителям может занять длительное время», – предупреждает «Укрэнерго».

В ряде областей сразу же поменялись в сторону ухудшения графики отключения. Так, если в Сумской области уже несколько дней свет отключался на два часа через каждые четыре, то теперь ситуация меняется.

«С 6 утра в Сумской области были аварийные отключения электроэнергии. Для стабилизации системы и избегания таких отключений с 8 утра 19 декабря «Сумыоблэнерго» переходит на графики +2 -4 [два – есть, четыре – нет].

Энергетики объясняют такие изменения тем, что это – вынужденный шаг, причины которого – снижение температуры (похолодание) и повреждение объектов критической инфраструктуры во время прошедшего на прошлой неделе массового российского ракетного обстрела», – написал в своем телеграм-канале глава военно-гражданской администрации Сумской области Дмитрий Живицкий.

Напомним, что ночью российские ударные беспилотники поразили объекты энергетической инфраструктуры в Киеве, что подтвердили местные власти.

Телеграм-канал WarJournal по кадрам, опубликованным в открытых источниках установил, что в Киеве ночной удар российских БПЛА пришелся по подстанции 330/110 «Нивки».

«Судя по видео с места прилета, боеприпас поразил как минимум один автотрансформатор 330 кВ. Пожар ликвидировали вплоть до рассвета: по всей видимости, устройство выведено из строя и восстановлению не подлежит. Координаты: 50.4761111, 30.4095556. В ролике также видны мероприятия по защите объектов подстанции — обвалка элементов мешками с песком и установка защитных заграждений. Последнее, впрочем, эффекта не дало: в одном из кадров можно заметить, что прилетевший в автотрансформатор боеприпас пробил стену и успешно поразил цель», – в свою очередь уточнил военно-аналитический телеграм-канал «Рыбарь».

Кроме того, вчера в «Укрэнерго» предупредили, чтобы люди запасались водой и заряжали устройстав из-за понижения температуры.