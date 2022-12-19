Расцветали в Киеве «Герани»… Столица врага запылала после российских ударов

19.12.2022  11:38 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
Просмотров: 2058
 
Беспилотники, Вооруженные силы, Дзен, Киев, Россия, Сюжет дня, Украина


В результате ночных ударов по Киеву дронами-камикадзе ряд объектов критической инфраструктуры был поврежден, в городе начались экстренные отключения электроэнергии.

Об этом сообщили в компании ДТЭК, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В результате ночных ударов по Киеву дронами-камикадзе ряд объектов критической инфраструктуры был поврежден, в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Очевидцы и местные телеграм-каналы в соцсетях публикуют кадры нескольких масштабных пожаров, которые произошли после ударов. Мэр города Виталий Кличко признал успешность атаки.

«Несколько взрывов прогремели в Соломенском и Шевченковском районах столицы. Все службы трудятся на местах… В результате атаки на столицу – повреждение объектов критической инфраструктуры. Энергетики и тепловики работают над тем, чтобы оперативно стабилизировать ситуацию с энерго- и теплоснабжением», – написал Кличко.

При этом, пресс-служба воздушных сил ВСУ уверяет, что до цели долетели лишь пять беспилотников:

«В ночь с 18 на 19 декабря наши силы ПВО сбили 30 из около 35 дронов-камикадзе Shahed-136/131 иранского производства, которые Россия запустила по Украине».

Еще до ударов по критической инфраструктуре компания «Укрэнерго» сообщила об усилении ограничений по поставке электричества из-за сильных морозов. Это, по мнению местного эксперта энергетического рынка Юрия Корольчука, говорит о том, что власти неспособны справиться с проблемой.

«Пришли морозы всего на несколько дней, и дефицит в энергосистеме сразу существенно вырос. Приблизительно 4000 МВт сегодня не хватает для полноценного функционирования энергосистемы. Ограничения будут касаться всего государства. И это всего два дня. И морозы не так существенны.

Ранее коридор суточной температуры в –5 или –10 энергосистема проходила относительно легко. Теперь – нет. Соответственно, возникает вопрос – если морозы будут большими (-15 и -20) или затянутся на неделю-две – то каким образом «Укрэнерго» будет балансировать и закрывать дефицит? Мы же не знаем, какой будет погода в январе-феврале-марте», – пишет Корольчук в своем блоге.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть