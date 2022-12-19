Расцветали в Киеве «Герани»… Столица врага запылала после российских ударов

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В результате ночных ударов по Киеву дронами-камикадзе ряд объектов критической инфраструктуры был поврежден, в городе начались экстренные отключения электроэнергии.

Об этом сообщили в компании ДТЭК, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Очевидцы и местные телеграм-каналы в соцсетях публикуют кадры нескольких масштабных пожаров, которые произошли после ударов. Мэр города Виталий Кличко признал успешность атаки.

«Несколько взрывов прогремели в Соломенском и Шевченковском районах столицы. Все службы трудятся на местах… В результате атаки на столицу – повреждение объектов критической инфраструктуры. Энергетики и тепловики работают над тем, чтобы оперативно стабилизировать ситуацию с энерго- и теплоснабжением», – написал Кличко.

При этом, пресс-служба воздушных сил ВСУ уверяет, что до цели долетели лишь пять беспилотников:

«В ночь с 18 на 19 декабря наши силы ПВО сбили 30 из около 35 дронов-камикадзе Shahed-136/131 иранского производства, которые Россия запустила по Украине».

Еще до ударов по критической инфраструктуре компания «Укрэнерго» сообщила об усилении ограничений по поставке электричества из-за сильных морозов. Это, по мнению местного эксперта энергетического рынка Юрия Корольчука, говорит о том, что власти неспособны справиться с проблемой.

«Пришли морозы всего на несколько дней, и дефицит в энергосистеме сразу существенно вырос. Приблизительно 4000 МВт сегодня не хватает для полноценного функционирования энергосистемы. Ограничения будут касаться всего государства. И это всего два дня. И морозы не так существенны. Ранее коридор суточной температуры в –5 или –10 энергосистема проходила относительно легко. Теперь – нет. Соответственно, возникает вопрос – если морозы будут большими (-15 и -20) или затянутся на неделю-две – то каким образом «Укрэнерго» будет балансировать и закрывать дефицит? Мы же не знаем, какой будет погода в январе-феврале-марте», – пишет Корольчук в своем блоге.