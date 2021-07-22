22.07.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Великобритания, Вооруженные силы, Крым, НАТО, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Происшествия, Россия, Скандал, США, Украина
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«Мощнейшие американские корабли» не станут повторять «подвиг» Дефендера, тем более – спасать Украину

Новости УкраиныНесмотря на то, что один британский эсминец Defender якобы мог нанести «огромный урон» российской...

Несмотря на то, что один британский эсминец Defender якобы мог нанести «огромный урон» российской армии, НАТО не станет выручать Украину в случае «военной агрессии» со стороны РФ, и Киеву придётся справляться самостоятельно.

Об этом в эфире интернет-канала «Ukrlife» заявил бывший замминистра обороны Украины адмирал Игорь Кабаненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Понимаете, что если бы в британский эсминец Defender попали, он бы отражал атаки, и со стороны противника тоже были бы потери – серьёзные потери в авиации, корабли ВМФ РФ, которые находились рядом.

Но, опять же, я бы предостерег думать, что если военные корабли НАТО здесь есть, то они нас защитят. Это не совсем так. НАТО, конечно, будет помогать Украине, но в условиях возможной агрессии нужно понимать, что всё нужно будет делать Украине.

Потому что Украина не является участником Коллективного договора о безопасности, и должна сама обеспечивать свою безопасность и сама себя защищать», – открыл Америку Кабаненко.



Напомним, ранее в Киеве заявили, что если Великобритания снова пойдет на провокацию с заходом своего корабля в территориальные воды России у берегов Крыма, то это судно будет задержано российскими пограничниками.

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