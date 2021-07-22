«Мощнейшие американские корабли» не станут повторять «подвиг» Дефендера, тем более – спасать Украину

22.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Несмотря на то, что один британский эсминец Defender якобы мог нанести «огромный урон» российской армии, НАТО не станет выручать Украину в случае «военной агрессии» со стороны РФ, и Киеву придётся справляться самостоятельно.

Об этом в эфире интернет-канала «Ukrlife» заявил бывший замминистра обороны Украины адмирал Игорь Кабаненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Понимаете, что если бы в британский эсминец Defender попали, он бы отражал атаки, и со стороны противника тоже были бы потери – серьёзные потери в авиации, корабли ВМФ РФ, которые находились рядом. Но, опять же, я бы предостерег думать, что если военные корабли НАТО здесь есть, то они нас защитят. Это не совсем так. НАТО, конечно, будет помогать Украине, но в условиях возможной агрессии нужно понимать, что всё нужно будет делать Украине. Потому что Украина не является участником Коллективного договора о безопасности, и должна сама обеспечивать свою безопасность и сама себя защищать», – открыл Америку Кабаненко.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что если Великобритания снова пойдет на провокацию с заходом своего корабля в территориальные воды России у берегов Крыма, то это судно будет задержано российскими пограничниками.