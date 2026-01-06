Московиты просчитали укро-ПВО, удары стали очень точными, – экс-советник Кучмы

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российские специалисты полностью просчитали возможности украинской ПВО, и теперь точно знают, сколько ракет и дронов нужно направить на тот или иной объект, чтобы его гарантированно поразить.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил покинувший Украину экс-советник Леонида Кучмы, экономический эксперт Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Каждый раз наносится такие жесточайшие, точные и, главное, критические масштабные удары московитами, они своих целей достигают. Это означает, что у них работает такая система анализа и планирования операций, которая им позволяет определять точный объем. Они понимают возможности украинского ПВО в данном месте и необходимое количество поражающих с их стороны средств в виде беспилотников и ракет, чтобы достичь такого жизненно поражающего, глубокого разрушительного удара по уничтожению энергетического ресурса данной локации», – жалуется Соскин.

По мнению укро-эксперта, в ближайшее время ситуация усугубится с наступлением сильных морозов: