Московская газета: «В Белоруссии время работает на НАТО»

03.12.2020, Москва, Олег Кравцов

Североатлантический альянс намерен сделать Белоруссию членом НАТО.

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Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Московский комсомолец».

«Время в Белоруссии работает на НАТО. Режим, который считается собственными гражданами незаконным и самозваным, может держаться на штыках долго, но не бесконечно долго. А когда это «не бесконечно долго» завершится, то новые власти в Минске с очень большой вероятностью поставят вопрос о постепенной смене геополитической ориентации своего государства», – считает автор публикации.

По его словам, сначала речь будет идти о нейтральном статусе Белоруссии.

«Но в случае с Белоруссией даже «нейтралитет» будет означать масштабную победу НАТО — демонтаж инфраструктуры военного сотрудничества Москвы и Минска», – пишет издание.

Впрочем, газета признает, что в стратегических документах НАТО о подобных перспективах ничего нет, но призывает не убаюкиваться этим.

«Не надо считать, что в Североатлантическом альянсе не думают про Белоруссию. Думают, еще как думают, просто не считают нужным лишний раз «дразнить гусей» – или, в данном случае, Москву. НАТО нацелилось на Минск, а в России пока не придумали способа сбить этот прицел», – резюмирует «МК».

Примечательно, что совсем недавно побывавшие в Белоруссии журналисты этого издания, в целом сочувствующего минским майданщикам, жаловались, что на деле поддержка Лукашенко в стране оказалась достаточно высокой. По мнению авторов репортажа, объясняется это тем, что белорусы старшего поколения не знают, как хорошо их сверстникам живется на Западе.

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