«Отравление» Навального. «Ющенко 2» пока не получается

24.08.2020, Москва, Вадим Егоров

Несмотря на то, что прозападный российский оппозиционер Алексей Навальный пробыл в немецкой клинике Charité меньше суток, ее врачи с ходу диагностировали у него отравление.

При этом российские медики справедливо усомнились в подобном диагнозе.

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Российские либеральные СМИ сообщили о том, что по итогам исследований Навального врачами клиники Charité официальными представитель правительства Германии Штеффен Зайбер заявил о том, что, скорее всего, российский оппозиционер был отравлен.

Впоследствии выяснилось, что перевод был сделан неверно и чиновник говорил только о «вероятности отравления», тем не менее, допускал его, чем объяснял охрану, приставленную к российскому пациенту, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,

«Вот не удивлён! – прокомментировал подобные заключения Зайбера российский политолог Алексей Мартынов. – Простите за мой цинизм, но степень летальности «отравления» пациента номер один Берлинской больницы Шарите определяется сейчас высшим политическим руководством европейских стран. Напомню, что речь идёт вообще-то о российском гражданине, пусть и не самом лучшем. Не пора ли нам санкции вводить против ФРГ? На опережение так сказать».

В прозападном либеральной лагере также оперативно отреагировали на слова Зайбера:

«В «Шарите» подтвердили отравление Навального, – написал в своем телеграм-канале, лидер либеральной «Партии Перемен», от которой шла на выборы президента России Ксения Собчак, Дмитрий Гудков. – В выводе нет сомнений из-за репутации немецких врачей. В выводе не было сомнений из-за репутации российских властей».

Однако впоследствии достоянием гласности стало и заключение этих самых немецких врачей:

«Пациент находится в реанимации и до сих пор находится в искусственной коме, – говорится в предварительном выводе медков берлинской клиники Charité. – Его состояние серьезное, но в настоящее время опасности для его жизни нет….Клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы активных веществ, называемых ингибиторами холинэстеразы. ….

Эффект токсина, то есть, ингибирование холинэстеразы в организме было доказано несколько раз в независимых лабораториях. Согласно диагнозу, пациенту назначают антидот атропин. Исход болезни остается неясным, и нельзя исключать долгосрочные последствия, особенно в области нервной системы».

Для обывателя написанное выше ничего не скажет, но люди знающие, в курсе того, что «ингибиторы холинэстеразы» – это легальные препараты, применяемые в невралгии и психиатрии. Их действие основано на блокировании фермента холинэстеразы, необходимого для расщепления нейромедиатора – ацетилхолина.

При различных патологиях головного мозга происходит постепенная атрофия коры и некоторые структуры могут полностью разрушиться, в том числе и холинэргическая система. Из-за разрушения ядер переднего мозга наблюдается недостаток нейромедиатора ацетилхолина, и чтобы не было его дефицита, применяют холинэстеразы.

Таким образом, можно сделать вывод, что Навальный по собственной воле использовал препарат, по всей видимости, прописанный ему вследствие определенных невралгических, а возможно и психических проблем.

Впрочем, российские коллеги немецких врачей усомнились и в таком их заключении.

«Симптомы, которые были у Навального, когда он поступил в клинику в Омске, они не укладываются в клиническую картину отравления этими веществами, – прокомментировал ситуацию «Известиям» руководитель отдела клинической токсикологии Научно-исследовательского института скорой помощи им. И.И. Джанелидзе Алексей Лодягин. – Скорее всего, такой вопрос (об отравлении ингибиторами холинэстеразы) наверняка (перед российскими специалистами – ред.) стоял. И чтобы не смогли определить… ну это сложно».

Как бы то ни было, на данном этапе картина коварного отравления борца за свободы и права кровавым режимом не складывается. Однако достаточно вспомнить, что в той же клинике Charité лежал с «отравлением» и лидер первого киевского майдана Виктор Ющенко, которому помог победить в 2004 году, в том числе и ореол отравленного мученика.

И впоследствии коллеги из австрийской клиники «Рудольфиннерхауз» этот диагноз подтвердили, хотя потом выяснилось, что он оказался липовым. Вот и немецкая история с Навальным, по всей видимости, еще только начинается.