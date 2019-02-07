07.02.2019, Москва, Владимир Гладков

Киев делает всё возможное, чтобы втянуть Москву в свои внутриполитические процессы, в то время как Россия всё больше отдаляется от Украины.

Об этом во время пресс-конференции заявил замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все попытки уже буквально втянуть Россию (в украинский избирательный процесс – ред.) нарастают. 25 ноября – это Керчь, потом ситуация с наблюдателями (запрет на допуск к выборам представителей России – ред.), то есть явно ожидали от нас реакции, Медведчук – это вообще, реально взяли в заложники. Мы сейчас должны как-то реагировать, они мечутся, ищут вариант, чтобы Россия среагировала. Сегодня ещё приняли закон (о курсе на ЕС и НАТО – ред.) – это запрос Порошенко на Запад, что он верный человек для них. Бурная реакция России была запрограммирована в этой кампании, а её нет.

Это очень серьёзный момент – как нам дальше быть? Сейчас мы говорим так: формальный повод не признать выборы они нам преподнесли с этими наблюдателями. В российском обществе, да и во власти есть большие расхождения, большая дискуссия по этому поводу – признавать или нет. Причём, мы понимаем, что выборы «не наши» – кто бы там не избрался, никакой роли в отношениях с Украиной от этого не будет. Стоит ли дальше повторять неудачный опыт президентства Порошенко?» – заявил эксперт.

«Мы сейчас находимся в очень странном положении, мы практически изолировались от Украины. То есть, мы сейчас в стадии российско-грузинских отношений 2007 года, когда Россия просто ушла с Грузии. Вот раз мы такие плохие, мы там не будем присутствовать. Напомню, тогда случился разгон армией демонстрации 7 ноября в Тбилиси, страшное давление для оппозиции, и когда Саакашвили сказал, что это Россия всё сделала, что смеялись сами грузины, что там нет России. В общем, мы сейчас примерно в такую стадию входим», – добавил Суздальцев.

В то же время эксперт признал, что полностью абстрагироваться от Украины не удастся, хотя бы по географическим причинам.

«Это выборы не только на Украине, это выборы и для нас. Выборы нашей дальнейшей стратегии в отношении этой страны, как нам с ней жить. Потому что мы остаёмся соседями и никуда не деваемся», – отметил он.