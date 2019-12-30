30.12.2019, Москва, Владимир Гладков
Москва и Киев продолжают газовые переговоры
Россия продолжает вести переговоры с Украиной относительно заключения соглашения по тарифам на транзит российского газа до конца 2019 года.
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Пока нечего сказать, переговоры идут, ведётся работа. Она непростая, пока не будем забегать вперёд и делать какие-то прогнозы», – сказал Песков.
Напомним, ранее украинский политолог Владимир Грановский заявил, что после подписания транзитного газового договора с Москвой, Киеву придётся серьёзно менять свою риторику.
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