30.12.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Политика, Россия, Украина, Экономика, Энергетика
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Москва и Киев продолжают газовые переговоры

Россия продолжает вести переговоры с Украиной относительно заключения соглашения по тарифам на транзит российского газа до конца 2019 года.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пока нечего сказать, переговоры идут, ведётся работа. Она непростая, пока не будем забегать вперёд и делать какие-то прогнозы», – сказал Песков.

Напомним, ранее украинский политолог Владимир Грановский заявил, что после подписания транзитного газового договора с Москвой, Киеву придётся серьёзно менять свою риторику.

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