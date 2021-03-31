Москва и Вашингтон переходят к отношениям «на грани»

31.03.2021, Москва, Олег Кравцов

России следует сотрудничать с Вашингтоном в тех сферах, где это отвечает российским интересам.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.

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Он говорит, что США сегодня в отношениях с РФ исповедуют принцип, который называется «политикой избирательного сотрудничества» или «выборочного взаимодействия».

«Я полагаю, что и российскому руководству следует придерживаться такой же тактики. И судя по заявлениям от представителей политической элиты, Россия и будет выдерживать свою политику именно в контурах избирательного сотрудничества: где России необходимо, она будет сотрудничать с США, не идя ни на какие уступки. Это довольно жесткий вариант с двух сторон. Он может приводить к регулярному обострению отношений. И это будут отношения «на грани», в которых периоды конструктивных договоренностей чередуются с периодами серьезных обострений», – отмечает эксперт в интервью «Московскому комсомольцу».

Он считает, что в повестке дня должно быть как можно больше полей, на которых переплетаются интересы России и США.

«Переплетение интересов – это залог стабильности. Чем больше переплетены интересы государств, тем больше гарантий, что в случае обострения их отношения не взорвутся целиком. Но пока что до этого далеко», – признает Гарбузов.

Напомним, что президент США Джо Байден допустил грязное оскорбление российского лидера Владимира Путина.

После этого российский посол был отозван из Вашингтона.