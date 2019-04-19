Москва наглядно показала Зеленскому, чем чревато продолжение антироссийского курса

19.04.2019, Киев, Ольга Козаченко

Если Владимир Зеленский после победы на выборах президента продолжит русофобский курс своего предшественника, то Украину ожидают тяжелые времена.

Об этом в материале о новых российских санкциях против Украины пишет киевская интернет-газета “Страна”.

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Указывается, что особо болезненным для Украины является ограничение на ввоз без спецразрешений таких российских товаров, как нефть, бензин, дизельное топливо, различные виды газа и угля, которые только напрямую (без учета Белоруссии) занимают до 40 процентов украинского рынка нефтепродуктов.

Авторы подчеркивают, что новый пакет экономических ограничений появился за три дня до выборов президента Украины, но вряд ли призван повлиять на выбор украинцев, поскольку победа Зеленского уже практически очевидна.

Издание обращает внимание, что в этот же день украинский оппозиционер Виктор Медведчук порекомендовал Зеленскому пойти на конструктивные переговоры с Москвой, пообещав, что в таком случае Украина восстановит мирным путем контроль над Донбассом и получит дешевый газ и инвестиции из РФ.

“С другой стороны, параллельные действия правительства Медведева дают понять, что будет, если Зеленский продолжит вести антироссийскую политику своего предшественника. В этом случае у Кремля больше не будет причин сдерживаться. Если насчет Порошенко РФ еще питала какие-то иллюзии в первые два года его каденции, то с новым президентом реакция будет быстрее. И санкции Медведева показали, что именно ждет Украину – отключение от российских нефтепродуктов.

И это будет достаточно сильный удар, учитывая зависимость нашей экономики от российского топлива. Учитывая, что Зеленский – не “президент войны”, то ему вряд ли удастся компенсировать эти потери нагнетанием антироссийской риторики (да и Порошенко она не спасла). Тем более, что политически фигура нового президента до выборов в парламент будет слабой. А значит, лишние потрясения на экономическом фронте, если они произойдут этим летом, накануне уборочной кампании и парламентских выборов, могут оказаться для рейтинга Зе роковыми.

Еще одним сигналом может послужить намечающаяся раздача российских паспортов жителям “ЛДНР”. Публикации об этом, чем ближе к выборам, тем чаще появляются в российской прессе. А на днях ведущие издания РФ прямо заявили, что паспортизация дончан и луганчан прямо зависит от воли Киева договариваться с Москвой. Воспринял ли Зеленский эти сигналы – покажут уже ближайшие месяцы”, – резюмирует издание.